Claves para el jueves 27 de noviembre

Claves para el jueves 27 de noviembre

27 nov (Reuters) -

MERCADOS

* Cierre del mercado en EEUU, Día de Acción de Gracias.

EMPRESAS

* Grenergy publica resultados de nueve meses antes de la apertura del mercado.

* OHLA publica resultados de nueve meses tras el cierre del mercado.

* IAG – Dividendo de 0,0480 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Discurso del miembro de la Junta del BoJ Asahi Noguchi en un encuentro con líderes locales en Oita (0130 GMT).

* Palabras introductorias de Piero Cipollone (BCE) en la reunión del Euro Cyber Resilience Board para infraestructuras financieras paneuropeas (0830 GMT).

* El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, interviene en el 24º Congreso de Directivos CEDE (1045 GMT).

* La supervisora del BCE Anneli Tuominen interviene en un evento (1400 GMT).

* El supervisor del BCE Pedro Machado interviene en un evento (1545 GMT).

* La responsable del Banco de Inglaterra Megan Greene interviene en la 18ª Conferencia Anual de Goodbody (1600 GMT).

OTROS EVENTOS

* Elecciones legislativas en San Vicente y las Granadinas.

* El papa León XIV visita Turquía. (Hasta el 30 de noviembre)

* El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe al primer ministro de Estonia, Kristen Michal, con honores militares (1400 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Sentimiento del consumidor GfK, dic: Previsto -23,2; Anterior -24,1.

* 1000 Eurozona – Crecimiento anual oferta monetaria M3, oct: Previsto 2,8; Anterior 2,8.

* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, oct: Anterior 2,6.

* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, oct: Anterior 2,9.

* 1100 Eurozona – Clima empresarial, nov: Anterior -0,46.

* 1100 Eurozona – Sentimiento económico, nov: Previsto 97,0; Anterior 96,8.

* 1100 Eurozona – Sentimiento industrial, nov: Previsto -8,0; Anterior -8,2.

* 1100 Eurozona – Sentimiento de servicios, nov: Previsto 4,4; Anterior 4,0.

* 1100 Eurozona – Confianza del consumidor final, nov: Previsto -14,2; Anterior -14,2.

* 1100 Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor, nov: Anterior 21,9.

* 1100 Eurozona – Expectativas de precios de venta, nov: Anterior 7,5.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

