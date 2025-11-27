Claves para el jueves 27 de noviembre
- 1 minuto de lectura'
27 nov (Reuters) -
MERCADOS
* Cierre del mercado en EEUU, Día de Acción de Gracias.
EMPRESAS
* Grenergy publica resultados de nueve meses antes de la apertura del mercado.
* OHLA publica resultados de nueve meses tras el cierre del mercado.
* IAG – Dividendo de 0,0480 euros por acción. Fecha de descuento.
BANCOS CENTRALES
* Discurso del miembro de la Junta del BoJ Asahi Noguchi en un encuentro con líderes locales en Oita (0130 GMT).
* Palabras introductorias de Piero Cipollone (BCE) en la reunión del Euro Cyber Resilience Board para infraestructuras financieras paneuropeas (0830 GMT).
* El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, interviene en el 24º Congreso de Directivos CEDE (1045 GMT).
* La supervisora del BCE Anneli Tuominen interviene en un evento (1400 GMT).
* El supervisor del BCE Pedro Machado interviene en un evento (1545 GMT).
* La responsable del Banco de Inglaterra Megan Greene interviene en la 18ª Conferencia Anual de Goodbody (1600 GMT).
OTROS EVENTOS
* Elecciones legislativas en San Vicente y las Granadinas.
* El papa León XIV visita Turquía. (Hasta el 30 de noviembre)
* El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe al primer ministro de Estonia, Kristen Michal, con honores militares (1400 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Sentimiento del consumidor GfK, dic: Previsto -23,2; Anterior -24,1.
* 1000 Eurozona – Crecimiento anual oferta monetaria M3, oct: Previsto 2,8; Anterior 2,8.
* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, oct: Anterior 2,6.
* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, oct: Anterior 2,9.
* 1100 Eurozona – Clima empresarial, nov: Anterior -0,46.
* 1100 Eurozona – Sentimiento económico, nov: Previsto 97,0; Anterior 96,8.
* 1100 Eurozona – Sentimiento industrial, nov: Previsto -8,0; Anterior -8,2.
* 1100 Eurozona – Sentimiento de servicios, nov: Previsto 4,4; Anterior 4,0.
* 1100 Eurozona – Confianza del consumidor final, nov: Previsto -14,2; Anterior -14,2.
* 1100 Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor, nov: Anterior 21,9.
* 1100 Eurozona – Expectativas de precios de venta, nov: Anterior 7,5.
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
