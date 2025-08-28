Claves para el jueves 28 de agosto
MERCADOS
- Logista paga un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 de 0,56 euros por acción.
BANCOS CENTRALES
- El responsable de política monetaria del BCE y gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, pronuncia un discurso en Helsinki. (0800 GMT)
- El gobernador de la Junta de la Reserva Federal, Christopher Waller, habla sobre las perspectivas económicas antes de una cena del Club Económico de Miami. (2200 GMT)
OTROS EVENTOS
- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, recibe con honores militares en Berlín a su homóloga española, Margarita Robles. (1230 GMT)
- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, asiste al 25.º Consejo de Ministros Franco-Alemán, en Toulon. (Hasta el 29 de agosto)
- El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, recibe en Berlín al presidente de Bulgaria, Rumen Radev. (0800 GMT)
- Reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Bruselas. (Hasta el 29 de agosto)
- El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, mantiene conversaciones bilaterales con su homólogo japonés, Gen Nakatani, en Tokio, seguidas de una rueda de prensa conjunta.
- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe en Brasilia al presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
DATOS MACROECONÓMICOS
|Local/Region
|Country
|RIC
|Indicator Name
|Period
|Reuters Poll
|Prior
|10:00
|Euro Zone
|EUM3=ECI
|Money-M3 Annual Grwth
|Jul
|3,5%
|3,3%
|10:00
|Euro Zone
|EULHH=ECI
|Loans to Households
|Jul
|2,2%
|10:00
|Euro Zone
|EULNF=ECI
|Loans to Non-Fin
|Jul
|2,7%
|11:00
|Euro Zone
|EUBUSC=ECI
|Business Climate
|Aug
|-0,72
|11:00
|Euro Zone
|EUECOS=ECI
|Economic Sentiment
|Aug
|96,0
|95,8
|11:00
|Euro Zone
|EUBUSS=ECI
|Industrial Sentiment
|Aug
|-10,0
|-10,4
|11:00
|Euro Zone
|EUSERS=ECI
|Services Sentiment
|Aug
|3,9
|4,1
|11:00
|Euro Zone
|EUCONS=ECI
|Consumer Confid.
|Aug
|-15,5
|-15,5
Final
11:00 Euro EUCOIN=ECI Cons Infl Expec Aug 25,1
11:00 Euro EUINSP=ECI Selling Price Expec Aug 9,2
14:30 United States USCPP=ECI Corporate Profits Q2 -3,3% Prelim
14:30 United States USGDPP=ECI GDP 2nd Estimate Q2 3,1% 3,0%
14:30 United States USGFSP=ECI GDP Sales Prelim Q2 6,3%
14:30 United States USGSPP=ECI GDP Cons Spending Prelim Q2 1,4%
14:30 United States USDGEP=ECI GDP Deflator Prelim Q2 2,0% 2,0%
14:30 United States USCPPP=ECI Core PCE Prices Prelim Q2 2,6% 2,5%
14:30 United States USPCEP=ECI PCE Prices Prelim Q2 2,1%
14:30 United States USPXFP=ECI PCE Ex Fd, Eng & Hsg (P) Q2 2,2%
14:30 United States USSXEP=ECI PCE Svs Exl Eng & Hsg (P) Q2 2,3%
14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 23 Aug, w/e 230k 235k
14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 23 Aug, w/e 226,25k
14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 16 Aug, w/e 1,970 M 1,972M
16:00 United States USNAR=ECI Pending Homes Index Jul 72,0
16:00 United States USNCH=ECI Pending Sales Change MM Jul -0,1% -0,8%
16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 22 Aug, w/e 13B
16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 22 Aug, w/e 13B
17:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing Aug -3
17:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index Aug 1
17:30 United States US4WAT 4W Bill Auc - 28 Aug 100.270.
States =ECI TA 704.000,00
United US4WAH 4W Bill Auc - 28 Aug 4,300%
States =ECI HR
United US4WAB 4W Bill Auc - 28 Aug 2,610
States =ECI BTC
United US4WAA 4W Bill Auc - 28 Aug 0,080%
States =ECI HAP
United USRMAT 7Y Note Auc - 28 Aug 44.000.4
States =ECI TA 63.000,0
United USRMAH 7Y Note Auc - 28 Aug 4,092%
States =ECI HY
United USRMAB 7Y Note Auc - 28 Aug 2,790
States =ECI BTC
United USRMAA 7Y Note Auc - 28 Aug 75,530%
States =ECI HAP
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
