LA NACION

Claves para el jueves 28 de agosto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Claves para el jueves 28 de agosto
Claves para el jueves 28 de agosto

28 ago (Reuters) -

MERCADOS

  • Logista paga un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 de 0,56 euros por acción.

BANCOS CENTRALES

  • El responsable de política monetaria del BCE y gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, pronuncia un discurso en Helsinki. (0800 GMT)
  • El gobernador de la Junta de la Reserva Federal, Christopher Waller, habla sobre las perspectivas económicas antes de una cena del Club Económico de Miami. (2200 GMT)

OTROS EVENTOS

  • El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, recibe con honores militares en Berlín a su homóloga española, Margarita Robles. (1230 GMT)
  • El presidente de Francia, Emmanuel Macron, asiste al 25.º Consejo de Ministros Franco-Alemán, en Toulon. (Hasta el 29 de agosto)
  • El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, recibe en Berlín al presidente de Bulgaria, Rumen Radev. (0800 GMT)
  • Reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Bruselas. (Hasta el 29 de agosto)
  • El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, mantiene conversaciones bilaterales con su homólogo japonés, Gen Nakatani, en Tokio, seguidas de una rueda de prensa conjunta.
  • El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe en Brasilia al presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

DATOS MACROECONÓMICOS

Local/RegionCountryRICIndicator NamePeriodReuters PollPrior
10:00Euro ZoneEUM3=ECIMoney-M3 Annual GrwthJul3,5%3,3%
10:00Euro ZoneEULHH=ECILoans to HouseholdsJul2,2%
10:00Euro ZoneEULNF=ECILoans to Non-FinJul2,7%
11:00Euro ZoneEUBUSC=ECIBusiness ClimateAug-0,72
11:00Euro ZoneEUECOS=ECIEconomic SentimentAug96,095,8
11:00Euro ZoneEUBUSS=ECIIndustrial SentimentAug-10,0-10,4
11:00Euro ZoneEUSERS=ECIServices SentimentAug3,94,1
11:00Euro ZoneEUCONS=ECIConsumer Confid.Aug-15,5-15,5

Final

11:00 Euro EUCOIN=ECI Cons Infl Expec Aug 25,1

11:00 Euro EUINSP=ECI Selling Price Expec Aug 9,2

14:30 United States USCPP=ECI Corporate Profits Q2 -3,3% Prelim

14:30 United States USGDPP=ECI GDP 2nd Estimate Q2 3,1% 3,0%

14:30 United States USGFSP=ECI GDP Sales Prelim Q2 6,3%

14:30 United States USGSPP=ECI GDP Cons Spending Prelim Q2 1,4%

14:30 United States USDGEP=ECI GDP Deflator Prelim Q2 2,0% 2,0%

14:30 United States USCPPP=ECI Core PCE Prices Prelim Q2 2,6% 2,5%

14:30 United States USPCEP=ECI PCE Prices Prelim Q2 2,1%

14:30 United States USPXFP=ECI PCE Ex Fd, Eng & Hsg (P) Q2 2,2%

14:30 United States USSXEP=ECI PCE Svs Exl Eng & Hsg (P) Q2 2,3%

14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 23 Aug, w/e 230k 235k

14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 23 Aug, w/e 226,25k

14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 16 Aug, w/e 1,970 M 1,972M

16:00 United States USNAR=ECI Pending Homes Index Jul 72,0

16:00 United States USNCH=ECI Pending Sales Change MM Jul -0,1% -0,8%

16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 22 Aug, w/e 13B

16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 22 Aug, w/e 13B

17:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing Aug -3

17:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index Aug 1

17:30 United States US4WAT 4W Bill Auc - 28 Aug 100.270.

States =ECI TA 704.000,00

United US4WAH 4W Bill Auc - 28 Aug 4,300%

States =ECI HR

United US4WAB 4W Bill Auc - 28 Aug 2,610

States =ECI BTC

United US4WAA 4W Bill Auc - 28 Aug 0,080%

States =ECI HAP

United USRMAT 7Y Note Auc - 28 Aug 44.000.4

States =ECI TA 63.000,0

United USRMAH 7Y Note Auc - 28 Aug 4,092%

States =ECI HY

United USRMAB 7Y Note Auc - 28 Aug 2,790

States =ECI BTC

United USRMAA 7Y Note Auc - 28 Aug 75,530%

States =ECI HAP

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
    1

    Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas

  2. Lilia Lemoine apuntó contra Jorge Rial por la difusión de un chat suyo con Martín Menem y dio explicaciones
    2

    Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley

  3. Sonia Zavaleta anunció que espera un bebé, el nieto número 21 de Las Trillizas de Oro
    3

    Sonia Zavaleta anunció que espera un bebé, el nieto número 21 de Las Trillizas de Oro: “Este clan es el cuento de nunca acabar”

  4. El Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables y evalúa hacer una denuncia
    4

    Ataque a Milei: el Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables de la agresión y evalúa hacer una denuncia

Cargando banners ...