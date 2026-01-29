Claves para el jueves 29 de enero

29 ene (Reuters) -

EMPRESAS

* DIA publica avance de ventas del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

* Sacyr – Dividendo de 0,0490 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank, el banco central sueco, publica la decisión de política monetaria, incluido el tipo de interés oficial, y la Actualización de Política Monetaria de enero de 2026 (0830 GMT).

* Ole Christian Bech-Moen, director ejecutivo de política monetaria del Banco de Noruega, pronuncia un discurso en el seminario de Samfunnsøkonomenes (0900 GMT).

* El Riksbank celebra una rueda de prensa sobre la decisión de política monetaria de diciembre (1000 GMT).

* Sharon Donnery, supervisora bancaria del BCE, participa en una charla en el evento Casa del Euro sobre simplificación (1200 GMT).

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, interviene de forma remota en el Foro de Año Nuevo en Roma (1430 GMT).

OTROS EVENTOS

* Grecia acoge una cumbre sobre energía en Atenas.

* Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

* Xi Jinping, presidente de China, mantiene una reunión bilateral con Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido.

* Li Qiang, primer ministro de China, mantiene una reunión bilateral con Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido.

* Los ministros de Exteriores de la ASEAN celebran un retiro en Filipinas central para intercambiar puntos de vista sobre asuntos regionales e internacionales y fijar la agenda del bloque para el año.

* Emmanuel Macron, presidente de Francia, se reúne con Mahamat Déby, presidente de Chad, en París.

* Theresa Lazaro, secretaria de Asuntos Exteriores de Filipinas, ofrece una rueda de prensa tras el retiro de ministros de la ASEAN en Manila (0515 GMT).

* Nikos Dendias, ministro de Defensa de Grecia, se reúne con Catherine Vautrin, ministra de Defensa de Francia, a bordo de una fragata de fabricación francesa cerca de Atenas para reforzar la cooperación militar y la seguridad en el Mediterráneo oriental. Tras la reunión, ofrecerán declaraciones conjuntas a la prensa (0930 GMT).

* Vladimir Putin, presidente de Rusia, recibe al jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos, para mantener conversaciones en el Kremlin (1200 GMT).

* Friedrich Merz, canciller de Alemania, recibe a Inga Ruginiene, primera ministra de Lituania, en Berlín (1200 GMT) y ofrecen una rueda de prensa (1300 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – Ventas minoristas interanual, dic: Anterior 6,0%.

* 1000 Eurozona – Crecimiento anual de M3, dic: Previsto 3,0%; Anterior 3,0%.

* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, dic: Anterior 2,9%.

* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, dic: Anterior 3,1%.

* 1100 Eurozona – Clima empresarial, ene: Anterior -0,56.

* 1100 Eurozona – Sentimiento económico, ene: Previsto 97,0; Anterior 96,7.

* 1100 Eurozona – Sentimiento industrial, ene: Previsto -8,1; Anterior -9,0.

* 1100 Eurozona – Sentimiento de servicios, ene: Previsto 6,0; Anterior 5,6.

* 1100 Eurozona – Confianza del consumidor final, ene: Previsto -12,4; Anterior -12,4.

* 1100 Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor, ene: Anterior 26,7.

* 1100 Eurozona – Expectativas de precios de venta, ene: Anterior 10,9.

* 1200 Francia – Desempleo clase A ajustado, dic: Anterior 3.129.300.

* 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $ , nov: Previsto -40.500.000.000; Anterior -29.400.000.000.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 24 ene: Previsto 205.000; Anterior 200.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 24 ene: Anterior 201.500.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 17 ene: Previsto 1.860.000; Anterior 1.849.000.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales unitarios revisados, 3TR: Previsto -1,9%; Anterior -1,9%.

* 1430 Estados Unidos – Productividad revisada, 3TR: Previsto 4,9%; Anterior 4,9%.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado, nov: Anterior 5,3%.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, mensual revisado, nov: Anterior 0,5%.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa, mensual revisado, nov: Anterior 6,6%.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves mensual revisado, nov: Anterior 0,7%.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica mensual, nov: Previsto 1,6%; Anterior -1,3%.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica sin transporte mensual, nov: Anterior -0,2%.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, nov.

* 1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas mensual, nov: Anterior -0,4%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 23 ene.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 23 ene. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)