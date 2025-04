Claves para el jueves 3 de abril

3 abr (Reuters) - EMPRESAS * Bankinter - Dividendo de 0,124 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * Discurso de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, sobre "Estabilidad financiera en tiempos inciertos" en el Foro de Directores Generales 2025 organizado por el Foro de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en Ámsterdam (0720 GMT). OTROS EVENTOS * Primera cumbre UE-Asia Central en Samarcanda (hasta el 4 de abril). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:15 Spain ESPMIS=ECI Services PMI Mar 55,5 56,2 09:50 France FRPMIS=ECI HCOB - Services PMI Mar 46,6 46,6 09:50 France FRCPMI=ECI HCOB Composite PMI Mar 47,0 47,0 09:55 Germany DEPMIS=ECI HCOB Services PMI Mar 50,2 50,2 09:55 Germany DEPMIP=ECI HCOB Composite Final PMI Mar 50,9 50,9 10:00 Euro Zone EUPMIS=ECI HCOB Services Final PMI Mar 50,4 50,4 10:00 Euro Zone EUPMIP=ECI HCOB - Composite Final PMI Mar 50,4 50,4 10:30 United Kingdom GBPMIS=ECI S&P GLOBAL SERVICE PMI Mar 53,2 53,2 10:30 United Kingdom GBCPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: COMPOSITE - OUTPUT Mar 52,0 52,0 10:30 United Kingdom GBRAST=ECI Reserve Assets Total Mar 188.055,82M 11:00 Euro Zone EUPPI=ECI Producer Prices MM Feb 0,1% 0,8% 11:00 Euro Zone EUPPIY=ECI Producer Prices YY Feb 3,0% 1,8% 13:30 United States USCHAL=ECI Challenger Layoffs Mar 172,017k 14:30 United States USTBAL=ECI International Trade $ Feb -123,5B -131,4B 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 29 Mar, w/e 225k 224k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 29 Mar, w/e 224,00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 22 Mar, w/e 1,870M 1,856M 15:45 United States USPMIP=ECI S&P Global Comp PMI Final Mar 53,5 15:45 United States USMPSF=ECI S&P Global Svcs PMI Final Mar 54,3 16:00 United States USNPMI=ECI ISM N-Mfg PMI Mar 53,0 53,5 16:00 United States USOPMI=ECI ISM N-Mfg Bus Act Mar 54,4 16:00 United States USEPMI=ECI ISM N-Mfg Employment Idx Mar 53,9 16:00 United States USDPMI=ECI ISM N-Mfg New Orders Idx Mar 52,2 16:00 United States USPPMI=ECI ISM N-Mfg Price Paid Idx Mar 62,6 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 28 Mar, w/e 37B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 28 Mar, w/e 37B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 3 Apr 75.256.090.500,00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 3 Apr 4,220% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 3 Apr 3,140 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 3 Apr 60,950% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

