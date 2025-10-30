Claves para el jueves 30 de octubre
- 1 minuto de lectura'
30 oct (Reuters) -
EMPRESAS
* BBVA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado y los presenta a las 9:30 hora local. * Repsol publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Fluidra publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Indra publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * DIA publica resultados trimestrales. * Grupo Catalana Occidente publica resultados trimestrales. * Puig publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Meliá publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Banco Santander - Dividendo de 0,1150 euros por acción. Fecha de descuento. * Industria de Diseño Textil (Inditex) - Dividendo ordinario de 0,2900 euros por acción. Fecha de descuento. * Industria de Diseño Textil (Inditex) - Dividendo extraordinario de 0,5500 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES
* El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se dirige a la prensa tras la conclusión de la reunión de política monetaria del banco central. (0230 GMT)
* El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión de política monetaria organizada por el Banco de Italia, tras la cual habrá un anuncio sobre tipos de interés (1315 GMT) y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se dirigirá a la prensa (1345 GMT). * La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, interviene (mediante vídeo pregrabado) en la reunión virtual sobre la Ley de Crecimiento Económico y Reducción de Trámites Regulatorios. (1355 GMT)
* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia unas palabras de bienvenida antes de la conferencia "El cambiante panorama de la financiación bancaria", organizada por los Bancos de la Reserva Federal de Dallas, Atlanta y Cleveland. (1715 GMT)
OTROS EVENTOS
* El canciller alemán, Friedrich Merz, realiza su visita inaugural a Turquía, donde se reunirá con el presidente Erdoğan para debatir sobre relaciones bilaterales, política exterior y cooperación en economía, migración y seguridad. * Corea del Sur acoge la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2025 en Gyeongju (hasta el 1 de noviembre), con la participación del presidente de China, Xi Jinping, y la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur en el marco de la cumbre de la APEC. * El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, visita Uzbekistán. (Hasta el 31 de oct.)
* La primera ministra de Lituania, Inga Ruginienė, visita Riga y se reúne con su homóloga letona, Evika Silina.
Datos macroeconómicos
Loc Country RIC Indicator Perio Reuters Prior
al /Region Name d
Time Poll
07: France FRGPC= Consumer Sep 0,1% 0,1%
30 ECI Spending MM
07: France FRGDPP GDP Q3 0,2% 0,3%
30 =ECI Preliminary QQ
07: France FRGDYP GDP YY Prelim Q3 0,6% 0,8%
30 =ECI
09: Spain ESHICF HICP Flash YY Oct 3,0% 3,0%
00 =ECI
09: Spain ESCPIF CPI YY Flash Oct 2,9% 3,0%
00 =ECI NSA
09: Spain ESHCP= HICP Flash MM Oct 0,3% 0,2%
00 ECI
09: Spain ESCPIM CPI MM Flash Oct 0,50% -0,30%
00 =ECI NSA
09: Germany DEUEMN Unemployment Oct 2,955M
55 =ECI Total NSA
09: Germany DEUNR= Unemployment Oct 6,3% 6,3%
55 ECI Rate SA
09: Germany DEUEMP Unemployment Oct 2,976M
55 =ECI Total SA
10: Germany DEGDF= GDP Flash QQ Q3 0,0% -0,3%
00 ECI SA
10: Germany DEGDFY GDP Flash YY Q3 0,2% -0,2%
00 =ECI NSA
10: Germany DEGDFS GDP Flash YY Q3 0,3% 0,2%
00 =ECI SA
11: Euro EUGDQY GDP Flash Q3 1,2% 1,5%
00 Zone =ECI Prelim YY
11: Euro EUGDPP GDP Flash Q3 0,1% 0,1%
00 Zone =ECI Prelim QQ
11: Euro EUBUSC Business Oct -0,76
00 Zone =ECI Climate
11: Euro EUECOS Economic Oct 96,0 95,5
00 Zone =ECI Sentiment
11: Euro EUBUSS Industrial Oct -10,0 -10,3
00 Zone =ECI Sentiment
11: Euro EUSERS Services Oct 3,8 3,6
00 Zone =ECI Sentiment
11: Euro EUCONS Consumer Oct -14,2 -14,2
00 Zone =ECI Confid.
Final 11: Euro EUCOIN Cons Infl Oct 24,0 00 Zone =ECI Expec 11: Euro EUINSP Selling Price Oct 6,9 00 Zone =ECI Expec 11: Euro EUUNR= Unemployment Sep 6,3% 6,3% 00 Zone ECI Rate 14: Germany DECPP= CPI Prelim MM Oct 0,2% 0,2% 00 ECI 14: Germany DECPPY CPI Prelim YY Oct 2,2% 2,4% 00 =ECI 14: Germany DEHIP= HICP Prelim Oct 0,2% 0,2% 00 ECI MM 14: Germany DEHIPY HICP Prelim Oct 2,2% 2,4% 00 =ECI YY 14: Euro EUECBR ECB Oct 2,15% 2,15% 15 Zone =ECI Refinancing Rate 14: Euro EUECBD ECB Deposit Oct 2,00% 2,00% 15 Zone =ECI Rate 09: Germany DEUNRT Unemployment Oct 8k 14k 55 =ECI Chg SA 15: United USOILN EIA-Nat Gas 24 87B 30 States =ECI Chg Bcf Oct, w/e 15: United USNGIF Nat Gas-EIA 24 87B 30 States =ECI Implied Flow Oct, w/e 16: United US4WAT 4W Bill Auc - 30 110.309,90 30 States =ECI TA Oct 3100,00 16: United US4WAH 4W Bill Auc - 30 3,945% 30 States =ECI HR Oct 16: United US4WAB 4W Bill Auc - 30 2,730 30 States =ECI BTC Oct 16: United US4WAA 4W Bill Auc - 30 11,650% 30 States =ECI HAP Oct 13: United USGDPA GDP Advance Q3 3,0% 3,8% 30 States =ECI 13: United USGFSA GDP Sales Q3 7,5% 30 States =ECI Advance 13: United USGSPA GDP Cons Q3 2,5% 30 States =ECI Spending Advance 13: United USDGEA GDP Deflator Q3 2,7% 2,1% 30 States =ECI Advance 13: United USCPPA Core PCE Q3 2,9% 2,6% 30 States =ECI Prices Advance 13: United USPCEA PCE Prices Q3 2,9% 2,1% 30 States =ECI Advance 13: United USPXFA PCE Ex Fd, Q3 2,3% 30 States =ECI Engamp; Hsg (A) 13: United USSXEA PCE Svs Exl Q3 2,4% 30 States =ECI Engamp; Hsg (A) 13: United USJOB= Initial 20 30 States ECI Jobless Clm Oct, w/e 13: United USJOBA Jobless Clm 20 30 States =ECI 4Wk Avg Oct, w/e 13: United USJOBN Cont Jobless 13 1,931 30 States =ECI Clm Oct, M w/e *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
- 1
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos
- 2
A cuánto cotizó el dólar este miércoles 29 de octubre
- 3
La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió
- 4
“Me dolería que, otra vez, perdamos la oportunidad”: el empresario Alejandro Elsztain fue categórico sobre el futuro productivo de la Argentina