Claves para el jueves 31 de julio

31 jul (Reuters) - EMPRESAS * BBVA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado y los presenta a las 09:30 hora local. * Amadeus publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Fluidra publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Cellnex publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * DIA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Catalana Occidente publica resultados trimestrales. * Adolfo Domínguez publica resultados trimestrales. * ArcelorMittal publica resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, comparece ante los periodistas tras la conclusión de la reunión de política monetaria del banco central. (0230 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sibiha; la ministra de Asuntos Exteriores finlandesa, Elina Valtonen; el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot; el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres (mensaje en vídeo); el comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk; el ministro de Estado para Europa de Reino Unido, Stephen Doughty, y el secretario general de la OSCE, Feridun Sinirlioglu, intervienen en la conferencia de la OSCE organizada por Finlandia para conmemorar el 50º aniversario del Acta Final de Helsinki. (0700 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Period Reute Prior al /Region Name rs Tim Poll e 08: Germany DEIMP= Import Prices Jun -0,2% -0,7% 00 ECI MM 08: Germany DEIMPY Import Prices Jun -1,6% -1,1% 00 =ECI YY 08: France FRCPIP CPI (EU Norm) Jul 0,8% 0,9% 45 =ECI Prelim YY 08: France FRHICF CPI (EU Norm) Jul 0,2% 0,4% 45 =ECI Prelim MM 08: France FRCPFY CPI Prelim YY Jul 1,0% 1,0% 45 =ECI NSA 08: France FRCPFM CPI Prelim MM Jul 0,1% 0,4% 45 =ECI NSA 08: France FRPPI= Producer Jun -0,8% 45 ECI Prices MM 08: France FRPPIY Producer Jun 0,2% 45 =ECI Prices YY 09: Germany DEUNRT Unemployment Jul 15k 11k 55 =ECI Chg SA 09: Germany DEUEMN Unemployment Jul 2,914M 55 =ECI Total NSA 09: Germany DEUNR= Unemployment Jul 6,4% 6,3% 55 ECI Rate SA 09: Germany DEUEMP Unemployment Jul 2,972M 55 =ECI Total SA 10: Spain ESCURA Current May 1,36B 00 =ECI Account Balance 11: Euro EUUNR= Unemployment Jun 6,3% 6,3% 00 Zone ECI Rate 13: United USCHAL Challenger Jul 47.999k 30 States =ECI Layoffs 14: Germany DECPP= CPI Prelim MM Jul 0,2% 0,0% 00 ECI 14: Germany DECPPY CPI Prelim YY Jul 1,9% 2,0% 00 =ECI 14: Germany DEHIP= HICP Prelim Jul 0,4% 0,1% 00 ECI MM 14: Germany DEHIPY HICP Prelim Jul 1,9% 2,0% 00 =ECI YY 14: United USGPY= Personal Jun 0,2% -0,4% 30 States ECI Income MM 14: United USGPCR Personal Jun -0,3% 30 States =ECI Consump Real MM 14: United USGPCS Consumption, Jun 0,4% -0,1% 30 States =ECI Adjusted MM 14: United USPCEM Core PCE Jun 0,3% 0,2% 30 States =ECI Price Index MM 14: United USPCE2 Core PCE Jun 2,7% 2,7% 30 States =ECI Price Index YY 14: United USPCE= PCE Price Jun 0,3% 0,1% 30 States ECI Index MM 14: United USPCEY PCE Price Jun 2,5% 2,3% 30 States =ECI Index YY 14: United USJOB= Initial 26 224k 217k 30 States ECI Jobless Clm Jul, w/e 14: United USJOBA Jobless Clm 26 224,50k 30 States =ECI 4Wk Avg Jul, w/e 14: United USJOBN Cont Jobless 19 1,955 1,955M 30 States =ECI Clm Jul, M w/e 14: United USEMPW Employment Q2 0,8% 30 States =ECI Wages QQ 14: United USEMPB Employment Q2 1,2% 30 States =ECI Benefits QQ 14: United USEMPC Employment Q2 0,8% 0,9% 30 States =ECI Costs 15: United USDALL Dallas Fed Jun 2,0% 00 States =ECI PCE 15: United USCPMI Chicago PMI Jul 42,0 40,4 45 States =ECI 16: United USOILN EIA-Nat Gas 25 23B 30 States =ECI Chg Bcf Jul, w/e 16: United USNGIF Nat Gas-EIA 25 23B 30 States =ECI Implied Flow Jul, w/e 17: United US4WAT 4W Bill Auc - 31 Jul 95.268. 30 States =ECI TA 926.300,00 17: United US4WAH 4W Bill Auc - 31 Jul 4,245% 30 States =ECI HR 17: United US4WAB 4W Bill Auc - 31 Jul 2,690 30 States =ECI BTC 17: United US4WAA 4W Bill Auc - 31 Jul 10,470% 30 States =ECI HAP (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)