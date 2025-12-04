Claves para el jueves 4 de diciembre

4 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* Prosegur Compañía de Seguridad – Dividendo de 0,1593 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Aino Bunge, primera vicegobernadora del Riksbank, pronuncia un discurso sobre la evolución del mercado de pagos, con foco en las monedas estables y el euro digital (0700 GMT).

* Catherine Mann, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, participa en un panel en una conferencia en París sobre Ucrania (1245 GMT).

* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, modera el panel “Prioridades y desafíos para las políticas fiscales en Europa” en una conferencia organizada por el BCE y el FMI sobre política fiscal y gobernanza de la Unión Económica y Monetaria (UEM) de la UE (1300 GMT).

* El economista jefe del BCE, Philip R. Lane, modera una ponencia de George-Marios Angeletos en una conferencia organizada por el BCE y el FMI sobre política fiscal y gobernanza de la UEM en Fráncfort (1500 GMT).

* La vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, interviene de forma virtual sobre “Supervisión y regulación bancaria” antes del almuerzo de líderes de la Asociación de Banqueros de Florida (1700 GMT).

* El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, pronuncia un discurso en la ceremonia de los Premios CincoDías a la Innovación Empresarial (1800 GMT).

OTROS EVENTOS

* El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, acoge al presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y al presidente de Estonia, Alar Karis, para tratar cuestiones de seguridad regional, próximos pasos para reforzar la seguridad energética, asuntos de la UE y apoyo a Ucrania.

* Por invitación del papa León XIV, el presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, realiza una visita de Estado a la Santa Sede.

* El canciller austriaco, Christian Stocker, y el primer ministro rumano, Ilie Bolojan, comparecen ante la prensa tras una reunión (1215 GMT).

* El presidente ruso, Vladimir Putin, visita India a invitación del primer ministro indio, Narendra Modi. (Hasta el 5 de diciembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0930 Eurozona – PMI construcción HCOB, nov: Anterior 44,0.

* 0930 Alemania – PMI construcción HCOB, nov: Anterior 42,8.

* 0930 Francia – PMI construcción HCOB, nov: Anterior 39,8.

* 1030 Reino Unido – PMI construcción S&P Global, nov: Previsto 44,1; Anterior 44,1.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto MSC: producción S&P Global, nov: Anterior 51,4.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas mensual, oct: Previsto 0,0%; Anterior -0,1%.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanual, oct: Previsto 1,3%; Anterior 1,0%.

* 1330 Estados Unidos – Despidos Challenger, nov: Anterior 153.074.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 29 nov: Previsto 220.000; Anterior 216.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 29 nov: Anterior 223.750.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 22 nov: Previsto 1.961.000; Anterior 1.960.000.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 28 nov: Anterior -11.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 28 nov: Anterior -11.000.000.000. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)