Claves para el jueves 4 de septiembre
4 sep (Reuters) -
MERCADOS
* Amrest publica los resultados del primer semestre. BANCOS CENTRALES
* Declaración introductoria de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la audiencia sobre el euro digital ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo. (0930 GMT)
* El Comité Bancario del Senado de EEUU celebra una audiencia sobre la nominación de Stephen Miran como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. (1400 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla ante el Club Económico de Nueva York. (1605 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas antes de un evento de la serie mHub Industry Disruptors, en Chicago, EEUU. (2300 GMT)
* El vicegobernador del Banco de Suecia Per Jansson participa en la Conferencia Anual sobre Servicios Financieros Nórdicos de UBS en Estocolmo y comparte sus opiniones sobre la situación económica y la política monetaria actual. (0710 GMT)
OTROS EVENTOS
* El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se reúne con el presidente chino, Xi Jinping. * El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene en la cumbre de defensa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Praga. (0800 GMT)
* El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, mantiene una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito. (1400 GMT)
* Reunión informal de ministros de Energía de la Unión Europea.
(Hasta el 5 de septiembre) DATOS MACROECONÓMICOS
|Loc
|Country/Region
|RIC
|Indicator Name
|Period
|Reuters
|Prior
|Time
|Poll
|09:30
|Euro Zone
|EUPMI=ECI
|HCOB Construction PMI
|Aug
|44,7
|09:30
|Germany
|DEPMI=ECI
|HCOB Construction PMI
|Aug
|46,3
|09:30
|France
|FRPMI=ECI
|HCOB Construction PMI
|Aug
|39,7
|10:30
|United Kingdom
|GBAPMI=ECI
|S&P GLOBAL PMI: MSC COMPOSITE - OUTPUT
|Aug
|50,8
|10:30
|United Kingdom
|GBPMI=ECI
|S&P Global CONSTRUCTON PMI
|Aug
|45,0
|44,3
|11:00
|Euro Zone
|EURSL=ECI
|Retail Sales MM
|Jul
|-0,2%
|0,3%
|11:00
|Euro Zone
|EURSLY=ECI
|Retail Sales YY
|Jul
|2,4%
|3,1%
|13:30
|United States
|USCHAL=ECI
|Challenger Layoffs
|Aug
|62.075k
|14:15
|United States
|USADP=ECI
|ADP National Employment
|Aug
|65k
|104k
|14:30
|United States
|USTBAL=ECI
|International Trade $
|Jul
|-75,7B
|-60,2B
|14:30
|United States
|USJOB=ECI
|Initial Jobless Clm
|30 Aug, w/e
|230k
|229k
|14:30
|United States
|USJOBA=ECI
|Jobless Clm 4Wk Avg
|30 Aug, w/e
|228.50k
|14:30
|United States
|USJOBN=ECI
|Cont Jobless Clm
|23 Aug, w/e
|1,962M
|1,954M
|14:30
|United States
|USLCA=ECI
|Unit Labor Costs Revised
|Q2
|1,2%
|1,6%
|14:30
|United States
|USPROR=ECI
|Productivity Revised
|Q2
|2,7%
|2,4%
|15:45
|United States
|USPMIP=ECI
|S&P Global Comp PMI Final
|Sep
|15:45
|United States
|USMPSF=ECI
|S&P Global Svcs PMI Final
|Sep
|16:00
|United States
|USNPMI=ECI
|ISM N-Mfg PMI
|Aug
|51,0
|50,1
|16:00
|United States
|USNPMI=ECI
|ISM N-Mfg Bus Act
|Aug
|53,0
|52,6
|16:00
|United States
|USNPMI=ECI
|ISM N-Mfg Employment Idx
|Aug
|46,4
|16:00
|United States
|USNPMI=ECI
|ISM N-Mfg New Orders Idx
|Aug
|50,3
|16:00
|United States
|USNPMI=ECI
|ISM N-Mfg Price Paid Idx
|Aug
|69,9
|16:30
|United States
|USOILN=ECI
|EIA-Nat Gas Chg Bcf
|29 Aug, w/e
|18B
|16:30
|United States
|USNGIF=ECI
|Nat Gas-EIA Implied Flow
|29 Aug, w/e
|18B
|17:30
|United States
|US4WATT=ECI
|4W Bill Auc - TA
|4 Sep
|100.262.555.
