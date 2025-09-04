LA NACION

Claves para el jueves 4 de septiembre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Claves para el jueves 4 de septiembre
Claves para el jueves 4 de septiembre

4 sep (Reuters) -

MERCADOS

* Amrest publica los resultados del primer semestre. BANCOS CENTRALES

* Declaración introductoria de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la audiencia sobre el euro digital ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo. (0930 GMT)

* El Comité Bancario del Senado de EEUU celebra una audiencia sobre la nominación de Stephen Miran como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. (1400 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla ante el Club Económico de Nueva York. (1605 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas antes de un evento de la serie mHub Industry Disruptors, en Chicago, EEUU. (2300 GMT)

* El vicegobernador del Banco de Suecia Per Jansson participa en la Conferencia Anual sobre Servicios Financieros Nórdicos de UBS en Estocolmo y comparte sus opiniones sobre la situación económica y la política monetaria actual. (0710 GMT)

OTROS EVENTOS

* El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se reúne con el presidente chino, Xi Jinping. * El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene en la cumbre de defensa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Praga. (0800 GMT)

* El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, mantiene una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito. (1400 GMT)

* Reunión informal de ministros de Energía de la Unión Europea.

(Hasta el 5 de septiembre) DATOS MACROECONÓMICOS

LocCountry/RegionRICIndicator NamePeriodReutersPrior
TimePoll
09:30Euro ZoneEUPMI=ECIHCOB Construction PMIAug44,7
09:30GermanyDEPMI=ECIHCOB Construction PMIAug46,3
09:30FranceFRPMI=ECIHCOB Construction PMIAug39,7
10:30United KingdomGBAPMI=ECIS&P GLOBAL PMI: MSC COMPOSITE - OUTPUTAug50,8
10:30United KingdomGBPMI=ECIS&P Global CONSTRUCTON PMIAug45,044,3
11:00Euro ZoneEURSL=ECIRetail Sales MMJul-0,2%0,3%
11:00Euro ZoneEURSLY=ECIRetail Sales YYJul2,4%3,1%
13:30United StatesUSCHAL=ECIChallenger LayoffsAug62.075k
14:15United StatesUSADP=ECIADP National EmploymentAug65k104k
14:30United StatesUSTBAL=ECIInternational Trade $Jul-75,7B-60,2B
14:30United StatesUSJOB=ECIInitial Jobless Clm30 Aug, w/e230k229k
14:30United StatesUSJOBA=ECIJobless Clm 4Wk Avg30 Aug, w/e228.50k
14:30United StatesUSJOBN=ECICont Jobless Clm23 Aug, w/e1,962M1,954M
14:30United StatesUSLCA=ECIUnit Labor Costs RevisedQ21,2%1,6%
14:30United StatesUSPROR=ECIProductivity RevisedQ22,7%2,4%
15:45United StatesUSPMIP=ECIS&P Global Comp PMI FinalSep
15:45United StatesUSMPSF=ECIS&P Global Svcs PMI FinalSep
16:00United StatesUSNPMI=ECIISM N-Mfg PMIAug51,050,1
16:00United StatesUSNPMI=ECIISM N-Mfg Bus ActAug53,052,6
16:00United StatesUSNPMI=ECIISM N-Mfg Employment IdxAug46,4
16:00United StatesUSNPMI=ECIISM N-Mfg New Orders IdxAug50,3
16:00United StatesUSNPMI=ECIISM N-Mfg Price Paid IdxAug69,9
16:30United StatesUSOILN=ECIEIA-Nat Gas Chg Bcf29 Aug, w/e18B
16:30United StatesUSNGIF=ECINat Gas-EIA Implied Flow29 Aug, w/e18B
17:30United StatesUS4WATT=ECI4W Bill Auc - TA4 Sep100.262.555.

400,00 17: United US4WA 4W Bill Auc - HR 4 Sep 4,245% 30 States H=ECI 17: United US4WA 4W Bill Auc - BTC 4 Sep 2,680 30 States B=ECI 17: United US4WA 4W Bill Auc - HAP 4 Sep 73,070 30 States A=ECI% 18: United USOIL EIA Wkly Crude Stk 29 -3, -2,392 00 States C=ECI Aug, 400 M w/e M 18: United USOIL EIA Wkly Dist. Stk 29 -0, -1,786 00 States D=ECI Aug, 300 M w/e M 18: United USOIL EIA Wkly Gsln Stk 29 -1, -1,236 00 States G=ECI Aug, 000 M w/e M 18: United USOIR EIA Wkly Refn Util 29 -0, -2,0% 00 States U=ECI Aug, 6% w/e (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. La película subida de tono que está en Netflix y enloquece a los usuarios
    1

    La película subida de tono que está en Netflix y enloquece a los usuarios

  2. Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes
    2

    Rechazan una maniobra de Cristina Kirchner para evitar el decomiso de sus bienes

  3. Preparan una profunda reforma regulatoria para el mercado de capitales
    3

    Obsoleto, innecesario o redundante: preparan una profunda reforma regulatoria para el mercado de capitales

  4. El Gobierno dice que compró dólares y busca desactivar la tensión cambiaria
    4

    Sorpresa con el dólar: luego de la intervención, el Gobierno dice que compró US$34 millones

Cargando banners ...