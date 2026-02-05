LA NACION

Claves para el jueves 5 de febrero

5 feb (Reuters) -

EMPRESAS

* BBVA publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

* Logista publica resultados del primer trimestre ⁠antes de la apertura del mercado.

* ACS – ⁠Dividendo de 0,4570 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial, publica las actas de ⁠la reunión ‌y ​da a conocer su Informe de Política Monetaria (1200 GMT).

* El Banco Central Europeo anuncia decisión sobre ​tipos de interés (1315 GMT), y su presidenta Christine Lagarde ofrece una rueda de prensa en ‌Fráncfort (1345 GMT)

* Raphael Bostic, presidente del Banco de ‌la Reserva Federal de Atlanta, participa en una ​conversación y sesión de preguntas y respuestas sobre política monetaria y transición al entorno económico tras la graduación, en un evento de la Escuela de Negocios de Clark Atlanta University (1550 GMT).

* Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, pronuncia un discurso en el Empire Club of Canada (1740 GMT).

OTROS EVENTOS

* Mijaíl Mishustin, primer ministro ruso, visitará Brasil, donde participará en una reunión de la Comisión de Alto Nivel ruso-brasileña sobre cooperación.

* Patrick Herminie, presidente ⁠de Seychelles, realizará una visita de Estado a la India. (Hasta el 10 de febrero)

* La OCDE presentará su última Encuesta ​Económica de Bulgaria.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Pedidos industriales mensual, dic: Previsto -2,2%; Anterior 5,6%.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual ajustado , dic: Anterior 10,9.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, dic: Anterior 115,8.

* 0845 Francia – Producción industrial mensual, dic: Previsto 0,2%; Anterior -0,1%.

* 0930 Eurozona – PMI construcción HCOB, ene: Anterior 47,4.

* 0930 Alemania – PMI construcción HCOB, ene: Anterior 50,3.

* 0930 Francia – PMI construcción HCOB, ene: Anterior 43,4.

* 1030 Reino Unido – PMI construcción S&P Global , ene: ⁠Previsto 42,0; Anterior 40,1.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto MSC: producción S&P Global , ene: Anterior 50,4.

* ​1100 Eurozona – Ventas minoristas mensual, dic: Previsto -0,2%; Anterior 0,2%.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanual, dic: Previsto 1,6%; Anterior 2,3%.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de subida del MPC del BOE , feb: Previsto 0,0; Anterior 0,0.

* 1300 Reino Unido – ‍Votos a favor de no aplicar cambios del MPC del BOE, feb: Previsto 7,0; Anterior 4,0.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de recorte del MPC del BOE , feb: Previsto 2,0; Anterior 5,0.

* 1300 Reino Unido – Tasa bancaria del BOE, feb: Previsto 3,75%; Anterior 3,75%.

* 1330 Estados Unidos – Despidos Challenger, ene: Anterior 35.553.

* 1415 Eurozona – Tasa de ​refinanciación del BCE , feb: Previsto 2,15%; Anterior 2,15%.

* 1415 Eurozona – Tasa de depósito del BCE, feb: Previsto 2,0%; Anterior 2,0%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 30 ene: Anterior -242.000.000.000,0.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas ‍natural EIA , semana 30 ene: Anterior -242.000.000.000,0. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

