Claves para el jueves 5 de febrero
5 feb (Reuters) -
EMPRESAS
* BBVA publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.
* Logista publica resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado.
* ACS – Dividendo de 0,4570 euros por acción. Fecha de abono.
BANCOS CENTRALES
* El Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial, publica las actas de la reunión y da a conocer su Informe de Política Monetaria (1200 GMT).
* El Banco Central Europeo anuncia decisión sobre tipos de interés (1315 GMT), y su presidenta Christine Lagarde ofrece una rueda de prensa en Fráncfort (1345 GMT)
* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, participa en una conversación y sesión de preguntas y respuestas sobre política monetaria y transición al entorno económico tras la graduación, en un evento de la Escuela de Negocios de Clark Atlanta University (1550 GMT).
* Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, pronuncia un discurso en el Empire Club of Canada (1740 GMT).
OTROS EVENTOS
* Mijaíl Mishustin, primer ministro ruso, visitará Brasil, donde participará en una reunión de la Comisión de Alto Nivel ruso-brasileña sobre cooperación.
* Patrick Herminie, presidente de Seychelles, realizará una visita de Estado a la India. (Hasta el 10 de febrero)
* La OCDE presentará su última Encuesta Económica de Bulgaria.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Pedidos industriales mensual, dic: Previsto -2,2%; Anterior 5,6%.
* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual ajustado , dic: Anterior 10,9.
* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, dic: Anterior 115,8.
* 0845 Francia – Producción industrial mensual, dic: Previsto 0,2%; Anterior -0,1%.
* 0930 Eurozona – PMI construcción HCOB, ene: Anterior 47,4.
* 0930 Alemania – PMI construcción HCOB, ene: Anterior 50,3.
* 0930 Francia – PMI construcción HCOB, ene: Anterior 43,4.
* 1030 Reino Unido – PMI construcción S&P Global , ene: Previsto 42,0; Anterior 40,1.
* 1030 Reino Unido – PMI compuesto MSC: producción S&P Global , ene: Anterior 50,4.
* 1100 Eurozona – Ventas minoristas mensual, dic: Previsto -0,2%; Anterior 0,2%.
* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanual, dic: Previsto 1,6%; Anterior 2,3%.
* 1300 Reino Unido – Votos a favor de subida del MPC del BOE , feb: Previsto 0,0; Anterior 0,0.
* 1300 Reino Unido – Votos a favor de no aplicar cambios del MPC del BOE, feb: Previsto 7,0; Anterior 4,0.
* 1300 Reino Unido – Votos a favor de recorte del MPC del BOE , feb: Previsto 2,0; Anterior 5,0.
* 1300 Reino Unido – Tasa bancaria del BOE, feb: Previsto 3,75%; Anterior 3,75%.
* 1330 Estados Unidos – Despidos Challenger, ene: Anterior 35.553.
* 1415 Eurozona – Tasa de refinanciación del BCE , feb: Previsto 2,15%; Anterior 2,15%.
* 1415 Eurozona – Tasa de depósito del BCE, feb: Previsto 2,0%; Anterior 2,0%.
* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 30 ene: Anterior -242.000.000.000,0.
* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 30 ene: Anterior -242.000.000.000,0. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)