Claves para el jueves 5 de junio

5 jun (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión de política monetaria en Fráncfort. * Conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE en Fránfort. (1230 GMT) * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla con los periodistas tras la reunión mensual de política monetaria del Consejo de Gobierno. (1245 GMT) * Megan Greene, miembro del consejo del Banco de Inglaterra, habla sobre "la economía con datos y herramientas analíticas no tradicionales" en la conferencia ECONDAT celebrada en el King's College de Londres. (0745 GMT) * Participación de Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, en una mesa redonda en la Conferencia Internacional del Foro Europeo de Entidades de Garantía de Depósitos (EFDI) en Madrid, España. (1310 GMT) * La gobernadora de la Junta de la Reserva Federal Adriana Kugler habla sobre las perspectivas económicas y la política monetaria antes de un almuerzo del Club Económico de Nueva York, en Nueva York. (1600 GMT) * La subgobernadora del Banco de Canadá, Sharon Kozicki, da un discurso sobre "Hablar con los canadienses: cómo los conocimientos del mundo real dan forma a la política monetaria". (1635 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, habla sobre las perspectivas económicas ante el Consejo de Economía Empresarial de Filadelfia. (1730 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre normativa bancaria antes de la conferencia "El futuro de la banca: navegar por el cambio", celebrada en el Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Misuri. (1730 GMT) OTROS EVENTOS * El nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, viaja a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump. * El rey Abdalá de Jordania visita España. * Los ministros de Defensa de los miembros de la OTAN se reunirán en Bruselas antes de una cumbre de líderes a finales de junio. * Elecciones de la Asamblea Nacional de Burundi. * Día Mundial del Medio Ambiente. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Alemania DEIND=ECI Industrial Orders MM Apr -1.0% 3.6% 08:00 Alemania DEMOIY=ECI Manufacturing O/P Cur Price SA Apr 4.9% 08:00 Alemania DECGI=ECI Consumer Goods SA Apr 109.5 09:30 Euro Zone EUPMIC=ECI HCOB Construction PMI May 46.0 09:30 Alemania DEPMIC=ECI HCOB Construction PMI May 45.1 09:30 Francia FRPMIC=ECI HCOB Construction PMI May 43.6 10:30 Reino Unido GBAPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: MSC COMPOSITE - OUTPUT May 48.4 10:30 Reino Unido GBPMIC=ECI S&P Global CONSTRUCTON PMI May 47.2 46.6 11:00 Euro Zone EUPPI=ECI Producer Prices MM Apr -1.8% -1.6% 11:00 Euro Zone EUPPIY=ECI Producer Prices YY Apr 1.2% 1.9% 13:30 Estados Unidos USCHAL=ECI Challenger Layoffs May 105.441k 14:15 Euro Zone EUECBR=ECI ECB Refinancing Rate Jun 2.15% 2.40% 14:15 Euro Zone EUECBD=ECI ECB Deposit Rate Jun 2.00% 2.25% 14:30 Estados Unidos USTBAL=ECI International Trade $ Apr -70.0B -140.5B 14:30 Estados Unidos USJOB=ECI Initial Jobless Clm 31 May, w/e 235k 240k 14:30 Estados Unidos USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 31 May, w/e 230.75k 14:30 Estados Unidos USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 24 May, w/e 1.910M 1.919M 14:30 Estados Unidos USLCA=ECI Unit Labor Costs Revised Q1 5.7% 5.7% 14:30 Estados Unidos USPROR=ECI Productivity Revised Q1 -0.8% -0.8% 16:30 Estados Unidos USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 30 May, w/e 101B 16:30 Estados Unidos USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 30 May, w/e 101B 17:30 Estados Unidos US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 5 Jun 75.274.199.000,00 17:30 Estados Unidos US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 5 Jun 4.215% 17:30 Estados Unidos US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 5 Jun 2.920 17:30 Estados Unidos US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 5 Jun 22.530% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)