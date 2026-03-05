Claves para el jueves 5 de marzo

5 mar (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE; Olli Rehn, gobernador del Banco de Finlandia; y Sharon Donnery, supervisora bancaria del BCE, intervienen en ‌un evento del IIF en ‌Bruselas.

* ⁠Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en una conversación en la Cumbre Europea del IIF 2026 "Asegurar el crecimiento: innovar para competir" (0850 GMT).

* Sharon Donnery, supervisora bancaria del BCE, participa en una ​mesa redonda ⁠en la Cumbre ⁠Europea del IIF 2026 "Asegurar el crecimiento: innovar para competir" (1045 GMT).

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, pronuncia la Conferencia ​Global de Riesgo 2026 en honor de Robert Mundell, organizada por la Universidad Johns Hopkins en Bolonia, ‌Italia (1700 GMT).

* Pedro Machado, supervisor bancario del BCE, ofrece el discurso ​de bienvenida en la Conferencia Anual 2026 de ​la Florence School of Banking and Finance "La unión del ahorro y la inversión de la UE" (1815 GMT).

* Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, interviene ante la Asociación de Banqueros de Nueva York en el evento virtual "Navegando lo que viene: perspectiva sobre la economía y la innovación" (1815 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Justicia y Asuntos de Interior ​de la UE. (Hasta el 6 de marzo)

* Elecciones a la Cámara de Representantes de Nepal.

* Mary Simon, gobernadora general de Canadá, realiza una visita a Italia y ⁠a la Santa Sede. (Hasta el 8 de marzo)

* Alexander de Croo, subsecretario general de la ONU y administrador del PNUD, visita Jamaica ‌para reunirse con el primer ministro Andrew Holness y miembros del gabinete. (Hasta el 6 de marzo)

* Nicușor Dan, presidente de Rumanía, se reúne en Varsovia con su homólogo polaco, así como con el primer ministro Donald Tusk y los presidentes de las cámaras del Parlamento.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Producción industrial mensual, ene: Previsto 0,5%; Anterior -0,7%.

* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual , ene: Previsto 1,7%; Anterior -0,3%.

* 0930 Eurozona – PMI construcción HCOB, feb: Anterior 45,3.

* 0930 Alemania – PMI construcción HCOB, feb: Anterior 44,7.

* ‌0930 Francia – PMI construcción HCOB, feb: Anterior 43,5.

* 1030 Reino Unido – PMI construcción S&P Global , feb: Previsto 47,0; Anterior ⁠46,4.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto MSC: producción S&P Global, feb: Anterior 53,1.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas ‌mensual, ene: Previsto 0,3%; Anterior -0,5%.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanual, ene: Previsto 1,7%; Anterior 1,3%.

* 1330 ⁠Estados Unidos – Despidos Challenger, feb: Anterior 108.435.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación ⁠mensual , ene: Previsto 0,2%; Anterior 0,1%.

* 1430 Estados Unidos – Precios de exportación mensual , ene: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación interanual , ene: Anterior 0,0.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 28 feb: Previsto 215.000; Anterior 212.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 28 ‌feb: Anterior 220.250.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas ​de desempleo , semana 21 feb: Previsto 1.850.000; Anterior 1.833.000.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales unitarios preliminar, 4TR: Previsto 2,0%; Anterior -1,9%.

* 1430 Estados Unidos – Productividad preliminar , 4TR: Previsto 1,9%; Anterior 4,9%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 27 feb: Anterior -52.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo ‌implícito de gas natural EIA , semana 27 feb: Anterior -52.000.000.000. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)