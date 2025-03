Claves para el jueves 6 de marzo

6 mar (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión de política monetaria en Fráncfort y publica sus decisiones a las 1315 GMT. * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ofrece una rueda de prensa en Fráncfort a las 1345 GMT. * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, habla sobre "Educación Económica" ante la Asociación Nacional de Educadores Económicos en la Conferencia de Desarrollo Profesional de Primavera 2025. (1345 GMT) * El Consejo de la Reserva Federal, la Oficina del Controlador de la Moneda y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos celebran una reunión virtual para recibir comentarios públicos de conformidad con la Ley de Crecimiento Económico y Reducción de Trámites Reglamentarios de 1996 (EGRPRA) sobre reglamentos que puedan estar desactualizados, ser innecesarios o suponer una carga excesiva (1800 GMT). * Christopher Waller, uno de los gobernadores del Consejo de la Reserva Federal, habla sobre las perspectivas económicas en el marco de una conferencia organizada el Wall Street Journal, en Nueva York. (2030 GMT). OTROS EVENTOS * Los primeros ministros británico e irlandés, Keir Starmer y Micheál Martin, emiten declaraciones conjuntas después de la primera de sus cumbres anuales post-Brexit entre Reino Unido e Irlanda. * El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne con el presidente polaco, Andrzej Duda, en la sede de la OTAN en Bruselas (1500 GMT). * El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, recibe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para la 8ª cumbre UE-Sudáfrica. * El comisario de la UE, Valdis Dombrovskis, pronuncia un discurso en el Grupo del Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo. * Reunión especial del Consejo Europeo en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:30 Euro Zone EUPMIC=ECI HCOB Construction PMI Feb 45.4 09:30 Germany DEPMIC=ECI HCOB Construction PMI Feb 42.5 09:30 France FRPMIC=ECI HCOB Construction PMI Feb 44.5 10:30 United Kingdom GBAPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: MSC COMPOSITE - OUTPUT Feb 50.3 10:30 United Kingdom GBPMIC=ECI S&P Global CONSTRUCTON PMI Feb 49.5 48.1 11:00 Euro Zone EURSL=ECI Retail Sales MM Jan 0.1% -0.2% 11:00 Euro Zone EURSLY=ECI Retail Sales YY Jan 1.9% 1.9% 13:30 United States USCHAL=ECI Challenger Layoffs Feb 49.795k 14:15 Euro Zone EUECBR=ECI ECB Refinancing Rate Mar 2.65% 2.90% 14:15 Euro Zone EUECBD=ECI ECB Deposit Rate Mar 2.50% 2.75% 14:30 United States USTBAL=ECI International Trade $ Jan -127.4B -98.4B 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 1 Mar, w/e 235k 242k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 1 Mar, w/e 224.00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 22 Feb, w/e 1.880M 1.862M 14:30 United States USLCA=ECI Unit Labor Costs Revised Q4 3.0% 3.0% 14:30 United States USPROR=ECI Productivity Revised Q4 1.2% 1.2% 16:00 United States USWINV=ECI Wholesale Invt(y), R MM Jan 0.7% 0.7% 16:00 United States USWINS=ECI Wholesale Sales MM Jan 1.0% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 28 Feb, w/e -261B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 28 Feb, w/e -261B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 6 Mar 80,264,851,400.00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 6 Mar 4.235% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 6 Mar 3.100 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 6 Mar 9.800% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

