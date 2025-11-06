Claves para el jueves 6 de noviembre

6 nov (Reuters) - EMPRESAS * Cellnex publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado. * Logista publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado. * Laboratorios Rovi publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado. * Sacyr publica resultados del tercer trimestre tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * La miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, ofrece las palabras de apertura en la Conferencia del BCE sobre mercados monetarios 2025 (0810 GMT). * El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, participa en el seminario web "Retos actuales de la política monetaria de la eurozona" organizado por Natixis CIB Research (0830 GMT). * El Banco de Noruega anuncia su decisión sobre los tipos de interés (0900 GMT). * El Banco de Inglaterra publica su Informe de Política Monetaria (1200 GMT). * El Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre los tipos de interés y publica las actas de la reunión (1200 GMT). * El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, habla sobre la situación económica y la política monetaria en UBS en Londres (1300 GMT). * El vicegobernador del Riksbank, Per Jansson, asiste a un seminario en Nordea y responde preguntas sobre la decisión de política monetaria (1500 GMT). * El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, y la subgobernadora sénior, Carolyn Rogers, comparecen ante el Comité Permanente del Senado sobre Banca, Comercio y Economía (1530 GMT). * El gobernador de la Reserva Federal Michael Barr participa en un debate virtual sobre "Desarrollo comunitario" organizado por Fed Communities (1600 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia la conferencia "El tipo natural de interés" en un acto del Instituto para la Estabilidad Monetaria y Financiera (IMFS) de la Universidad Goethe (1600 GMT). * La presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Claudia Maria Buch, participa en un panel en el acto "20 años del Informe de Estabilidad Financiera" (1615 GMT). * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, interviene ante el Economic Club of New York (1700 GMT). * El economista jefe del BCE, Philip Lane, participa en un panel de política en la 26ª Conferencia Anual de Investigación Jacques Polak del FMI, "El panorama cambiante del comercio mundial y la integración financiera" (1830 GMT). * El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller participa en el panel "La banca central y el futuro de los pagos" en la Conferencia Económica Anual 2025 del Banco de Canadá (2030 GMT). * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, habla sobre el Instituto de Finanzas del Consumidor del banco en la conferencia "Nuevas perspectivas sobre el comportamiento de los consumidores en los mercados de crédito y pagos en 2025" (2130 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía estadounidense y la política monetaria ante la Fixed Income Analysts Society, Inc. (2230 GMT). OTROS EVENTOS * Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. * El ministro de Finanzas de Tailandia, Ekniti Nitithanprapas, interviene en un foro económico (0130 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)