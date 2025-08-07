Claves para el jueves 7 de agosto

7 ago (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Inglaterra anuncia la decisión sobre los tipos de interés y publica las actas de la reunión, tras la decisión sobre los tipos. (1100 GMT)

* El Banco de Inglaterra publica su Informe de Política Monetaria. (1100 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación moderada con Ira Birns, presidente y director financiero de World Kinect Corporation, durante una charla virtual sobre política monetaria con el Florida Institute of CFOs. (1400 GMT)

* El Banco de Japón publica un resumen de las opiniones de los miembros del consejo en su reunión de política monetaria de los días 30 y 31 de julio.

(2350 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

Local Country RIC Indicator Name Per Reuter Prior

Time /Region iod s Poll

08:00 Germany DEIP= Industrial Jun -0,5% 1,2%

ECI Output MM

08:00 Germany DEIPY Industrial Jun 1,20%

=ECI Production YY

SA

08:00 Germany DEEXP Exports MM SA Jun 0,5% -1,4%

Y=ECI

08:00 Germany DEIMY Imports MM SA Jun 1,0% -3,8%

=ECI

08:00 Germany DETBA Trade Balance, Jun 17,3B 18,4B

L=ECI EUR, SA

08:00 United GBHHP Halifax House Jul 0,3% 0,0%

Kingdom =ECI Prices MM

08:00 United GBHHP Halifax House Jul 2,50%

Kingdom Y=ECI Prices YY

08:45 France FRCA= Current Jun -3,1B

ECI Account

08:45 France FRRAS Reserve Assets Jul 294.723M

T=ECI Total

08:45 France FRTBA Trade Balance, Jun -7,800B

L=ECI EUR, SA

08:45 France FRIMP Imports, EUR Jun 56,654B

=ECI

08:45 France FREXP Exports, EUR Jun 48,888B

=ECI

13:00 United GBMPC BOE MPC Vote Aug 0 0

Kingdom H=ECI Hike

13:00 United GBMPC BOE MPC Vote Aug 2 6

Kingdom U=ECI Unchanged

13:00 United GBMPC BOE MPC Vote Aug 7 3

Kingdom C=ECI Cut

13:00 United GBBOE BOE Bank Rate Aug 4,00% 4,25%

Kingdom I=ECI

14:30 United USJOB Initial 2 221k 218k

States =ECI Jobless Clm Aug

,

w/e

14:30 United USJOB Jobless Clm 2 221,00k

States A=ECI 4Wk Avg Aug

,

w/e

14:30 United USJOB Cont Jobless 26 1,950M 1,946M

States N=ECI Clm Jul

,

w/e

14:30 United USLCP Unit Labor Q2 1,5% 6,6%

States =ECI Costs Prelim

14:30 United USPRO Productivity Q2 2,0% -1,5%

States P=ECI Prelim

16:00 United USWIN Wholesale Jun 0,2% 0,2%

States V=ECI Invt(y), R MM

16:00 United USWIN Wholesale Jun 0,1% -0,3%

States S=ECI Sales MM

16:30 United USOIL EIA-Nat Gas 1 48B

States N=ECI Chg Bcf Aug

,

w/e

16:30 United USNGI Nat Gas-EIA 1 48B

States F=ECI Implied Flow Aug

,

w/e

17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 7 95.257.79

States T=ECI TA Aug 9.800,00

17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 7 4,290%

States H=ECI HR Aug

17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 7 2,630

States B=ECI BTC Aug

17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 7 1,540%

States A=ECI HAP Aug

19:00 United USBYA 30Y Bond Auc - 7 22.000.00

States T=ECI TA Aug 2.100,00

19:00 United USBYA 30Y Bond Auc - 7 4,889%

States H=ECI HY Aug

19:00 United USBYA 30Y Bond Auc - 7 2,380

States B=ECI BTC Aug

19:00 United USBYA 30Y Bond Auc - 7 60,850%

States A=ECI HAP Aug

21:00 United USCRE Consumer Jun 7,00B 5,10B

States D=ECI Credit

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)