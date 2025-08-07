Claves para el jueves 7 de agosto
1 minuto de lectura
7 ago (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* El Banco de Inglaterra anuncia la decisión sobre los tipos de interés y publica las actas de la reunión, tras la decisión sobre los tipos. (1100 GMT)
* El Banco de Inglaterra publica su Informe de Política Monetaria. (1100 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación moderada con Ira Birns, presidente y director financiero de World Kinect Corporation, durante una charla virtual sobre política monetaria con el Florida Institute of CFOs. (1400 GMT)
* El Banco de Japón publica un resumen de las opiniones de los miembros del consejo en su reunión de política monetaria de los días 30 y 31 de julio.
(2350 GMT)
DATOS MACROECONÓMICOS
Local Country RIC Indicator Name Per Reuter Prior
Time /Region iod s Poll
08:00 Germany DEIP= Industrial Jun -0,5% 1,2%
ECI Output MM
08:00 Germany DEIPY Industrial Jun 1,20%
=ECI Production YY
SA
08:00 Germany DEEXP Exports MM SA Jun 0,5% -1,4%
Y=ECI
08:00 Germany DEIMY Imports MM SA Jun 1,0% -3,8%
=ECI
08:00 Germany DETBA Trade Balance, Jun 17,3B 18,4B
L=ECI EUR, SA
08:00 United GBHHP Halifax House Jul 0,3% 0,0%
Kingdom =ECI Prices MM
08:00 United GBHHP Halifax House Jul 2,50%
Kingdom Y=ECI Prices YY
08:45 France FRCA= Current Jun -3,1B
ECI Account
08:45 France FRRAS Reserve Assets Jul 294.723M
T=ECI Total
08:45 France FRTBA Trade Balance, Jun -7,800B
L=ECI EUR, SA
08:45 France FRIMP Imports, EUR Jun 56,654B
=ECI
08:45 France FREXP Exports, EUR Jun 48,888B
=ECI
13:00 United GBMPC BOE MPC Vote Aug 0 0
Kingdom H=ECI Hike
13:00 United GBMPC BOE MPC Vote Aug 2 6
Kingdom U=ECI Unchanged
13:00 United GBMPC BOE MPC Vote Aug 7 3
Kingdom C=ECI Cut
13:00 United GBBOE BOE Bank Rate Aug 4,00% 4,25%
Kingdom I=ECI
14:30 United USJOB Initial 2 221k 218k
States =ECI Jobless Clm Aug
,
w/e
14:30 United USJOB Jobless Clm 2 221,00k
States A=ECI 4Wk Avg Aug
,
w/e
14:30 United USJOB Cont Jobless 26 1,950M 1,946M
States N=ECI Clm Jul
,
w/e
14:30 United USLCP Unit Labor Q2 1,5% 6,6%
States =ECI Costs Prelim
14:30 United USPRO Productivity Q2 2,0% -1,5%
States P=ECI Prelim
16:00 United USWIN Wholesale Jun 0,2% 0,2%
States V=ECI Invt(y), R MM
16:00 United USWIN Wholesale Jun 0,1% -0,3%
States S=ECI Sales MM
16:30 United USOIL EIA-Nat Gas 1 48B
States N=ECI Chg Bcf Aug
,
w/e
16:30 United USNGI Nat Gas-EIA 1 48B
States F=ECI Implied Flow Aug
,
w/e
17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 7 95.257.79
States T=ECI TA Aug 9.800,00
17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 7 4,290%
States H=ECI HR Aug
17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 7 2,630
States B=ECI BTC Aug
17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 7 1,540%
States A=ECI HAP Aug
19:00 United USBYA 30Y Bond Auc - 7 22.000.00
States T=ECI TA Aug 2.100,00
19:00 United USBYA 30Y Bond Auc - 7 4,889%
States H=ECI HY Aug
19:00 United USBYA 30Y Bond Auc - 7 2,380
States B=ECI BTC Aug
19:00 United USBYA 30Y Bond Auc - 7 60,850%
States A=ECI HAP Aug
21:00 United USCRE Consumer Jun 7,00B 5,10B
States D=ECI Credit
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
