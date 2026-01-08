Claves para el jueves 8 de enero

8 ene (Reuters) -

EMPRESAS

* Endesa – Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de descuento.

* Faes Farma – Dividendo de 0,0410 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en la conversación "La economía global en un punto de inflexión: retos y oportunidades para la zona euro" en la 2ª edición de Next Spain Global de Vocento en Madrid (0830 GMT).

* El Banco Nacional Suizo publica el resumen de su discusión de política monetaria (0830 GMT).

OTROS EVENTOS

* Cumbre UE-Jordania.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Pedidos industriales mensual, nov: previsto -1,0%; anterior 1,5%.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual ajustado, nov: anterior -0,2.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, nov: anterior 106,8.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax mensual, dic: previsto 0,2%; anterior 0,0%.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual, dic: previsto 1,1%; anterior 0,7%.

* 0845 Francia – Cuenta corriente, nov: anterior 1.100 millones.

* 0845 Francia – Activos de reserva total, dic: anterior 359.393 millones.

* 0845 Francia – Balanza comercial EUR ajustada, nov: anterior -3.920 millones.

* 0845 Francia – Importaciones, EUR, nov: anterior 55.648 millones.

* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, nov: anterior 51.730 millones.

* 1100 Eurozona – Precios al productor mensual, nov: previsto 0,2%; anterior 0,1%.

* 1100 Eurozona – Precios al productor interanual, nov: previsto -1,9%; anterior -0,5%.

* 1100 Eurozona – Clima empresarial, dic: anterior -0,66.

* 1100 Eurozona – Sentimiento económico, dic: previsto 97,0; anterior 97,0.

* 1100 Eurozona – Sentimiento industrial, dic: previsto -9,1; anterior -9,3.

* 1100 Eurozona – Sentimiento de servicios, dic: previsto 5,9; anterior 5,7.

* 1100 Eurozona – Confianza del consumidor final, dic: previsto -14,6; anterior -14,6.

* 1100 Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor, dic: anterior 23,1.

* 1100 Eurozona – Expectativas de precios de venta, dic: anterior 9,9.

* 1100 Eurozona – Tasa de desempleo, nov: previsto 6,4%; anterior 6,4%.

* 1100 Alemania – Riesgo integral general, 1TR: anterior 9,29.

* 1100 Francia – Riesgo integral general, 1TR: anterior 8,82.

* 1100 Reino Unido – Riesgo integral general, 1TR: anterior 9,01.

* 1100 España – Riesgo integral general, 1TR: anterior 8,75.

* 1330 EEUU – Despidos Challenger, dic: anterior 71.321.

* 1430 EEUU – Comercio internacional US$, oct: previsto -58.900 millones; anterior -52.800 millones.

* 1430 EEUU – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 3 ene: previsto 210.000; anterior 199.000.

* 1430 EEUU – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 3 ene: anterior 218.750.

* 1430 EEUU – Solicitudes continuas de desempleo, semana 27 dic: previsto 1.900.000; anterior 1.866.000.

* 1430 EEUU – Costes laborales unitarios preliminar, 3TR: previsto 1,0%; anterior 1,0%.

* 1430 EEUU – Productividad preliminar, 3TR: previsto 3,0%; anterior 3,3%.

* 1600 EEUU – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, oct: previsto 0,2%.

* 1600 EEUU – Ventas mayoristas mensual, oct: anterior -0,2%.

* 1630 EEUU – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 2 ene: anterior -38.000 millones.

* 1630 EEUU – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 2 ene: anterior -38.000 millones.

* 2100 EEUU – Crédito al consumidor, nov: previsto 10.000 millones; anterior 9.180 millones.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)