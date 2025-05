Claves para el jueves 8 de mayo

8 mayo (Reuters) - EMPRESAS * Sabadell publica sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado. * Amadeus publica sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado. * Fluidra publica sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado. * Rovi publica sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * El Riksbank, el banco central de Suecia, publica la decisión sobre la política monetaria, incluido el tipo de interés oficial, y el Informe de Política Monetaria de mayo de 2025 (0730 GMT) y ofrece una conferencia de prensa (0900 GMT). * El Banco de Noruega anuncia su decisión sobre los tipos de interés. (0800 GMT) * El Banco de Inglaterra publica su informe de política monetaria, anuncia la decisión sobre los tipos de interés y publica el acta de la reunión. (1100 GMT) OTROS EVENTOS * El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visita Azerbaiyán. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRICS=ECI RICS Housing Survey Apr -5 2 08:00 Germany DEIP=ECI Industrial Output MM Mar 0,8% -1,3% 08:00 Germany DEIPY=ECI Industrial Production YY SA Mar -4,00% 08:00 Germany DEEXPY=ECI Exports MM SA Mar 1,0% 1,8% 08:00 Germany DEIMY=ECI Imports MM SA Mar 0,4% 0,7% 08:00 Germany DETBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Mar 19,1B 17,7B 08:00 United Kingdom GBHHP=ECI Halifax House Prices MM Apr -0,1% -0,5% 08:00 United Kingdom GBHHPY=ECI Halifax House Prices YY Apr 2,60% 2,80% 09:00 Spain ESIO=ECI Ind Output Cal Adj YY Mar -1,9% 13:02 United Kingdom GBMPCH=ECI BOE MPC Vote Hike May 0 0 13:02 United Kingdom GBMPCU=ECI BOE MPC Vote Unchanged May 0 8 13:02 United Kingdom GBMPCC=ECI BOE MPC Vote Cut May 9 1 13:02 United Kingdom GBBOEI=ECI BOE Bank Rate May 4,25% 4,50% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 3 May, w/e 230k 241k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 3 May, w/e 226,00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 26 Apr, w/e 1,886M 1,916M 14:30 United States USLCP=ECI Unit Labor Costs Prelim Q1 5,1% 2,2% 14:30 United States USPROP=ECI Productivity Prelim Q1 -0,7% 1,5% 16:00 United States USWINV=ECI Wholesale Invt(y), R MM Mar 0,5% 0,5% 16:00 United States USWINS=ECI Wholesale Sales MM Mar 1,9% 2,4% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 2 May, w/e 107B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 2 May, w/e 107B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 8 May 85.286.150.500,00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 8 May 4,240% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 8 May 2,740 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 8 May 65,690% 19:00 United States USBYAT=ECI 30Y Bond Auc - TA 8 May 22.000.016.000,00 19:00 United States USBYAH=ECI 30Y Bond Auc - HY 8 May 4,813% 19:00 United States USBYAB=ECI 30Y Bond Auc - BTC 8 May 2,430 19:00 United States USBYAA=ECI 30Y Bond Auc - HAP 8 May 9,470% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

