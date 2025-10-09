Claves para el jueves 9 de octubre

9 oct (Reuters) - BANCOS CENTRALES * La Reserva Federal celebra una conferencia centrada en la banca comunitaria que reunirá a banqueros, expertos del sector y otras partes interesadas para debatir e identificar los problemas a los que se enfrentan los bancos comunitarios. * Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del miembro del consejo del BCE, Piero Cipollone, en la reunión del Eurogrupo. * Catherine Mann, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso de apertura en el 'think tank' Resolution Foundation. (0830 GMT) * El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en el acto Brokerslink Global Conference 2025. (0930 GMT) * Publicación de las actas de la reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno del BCE celebrada los días 10 y 11 de septiembre de 2025. (1130 GMT) * Discurso de la vicegobernadora principal del Banco de Canadá, Carolyn Rogers, en el Canadian Club Toronto. (1215 GMT) * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrece unas palabras de bienvenida (pregrabadas) en la Conferencia de Banca Comunitaria organizada por la Junta de la Reserva Federal. (1230 GMT) * La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, pronuncia el discurso de apertura y participa en un diálogo en la Conferencia de Banca Comunitaria organizada por la Junta de la Reserva Federal. (1235 GMT) * La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, modera el debate "El futuro de la banca comunitaria: retos y oportunidades" en la Conferencia de Banca Comunitaria organizada por la Junta de la Reserva Federal. (1445 GMT) * Participación del miembro del consejo del BCE Philip Lane en una mesa redonda y sesión de preguntas y respuestas organizada por el evento de la Asociación Irlandesa de Gestores de Inversiones. (1500 GMT) * El gobernador de la Junta de la Reserva Federal Michael Barr habla sobre las perspectivas económicas en un almuerzo del Economic Club of Minnesota. (1645 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria en un diálogo ante la Serie de Oradores de Política Pública de la Cámara de Comercio del Área de Springfield. (1700 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, modera una conversación con el gobernador de la Junta de la Reserva Federal, Michael Barr, ante el Economic Club of Minnesota. (1700 GMT) * La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, pronuncia el discurso de clausura titulado "Mirando hacia el futuro" en la Conferencia de Banca Comunitaria organizada por la Junta de la Reserva Federal.

(1945 GMT) OTROS EVENTOS * El primer ministro de China, Li Qiang, y el máximo dirigente de Vietnam, To Lam, visitarán Corea del Norte para conmemorar el 80º aniversario de su gobernante Partido de los Trabajadores de Corea. (Hasta el 11 de octubre) * El ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, realizará una visita oficial de dos días a Australia por invitación del viceprimer ministro y ministro de Defensa de Australia, Richard Marles. (Hasta el 10 de octubre) * El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, visita Nueva Zelanda. (Hasta el 11 de octubre) * El ministro de Asuntos Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, del gobierno talibán, visitará la India. (Hasta el 16 de octubre) * Dinamarca acoge una reunión informal de los ministros de Desarrollo de la UE. (Hasta el 10 de octubre) * El presidente de Estonia, Alar Karis, acoge una reunión del Grupo de Arraiolos. * Reunión del Eurogrupo. * El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realiza una visita oficial a Tayikistán. Loca Country RIC Indicator Perio Reute Prior l /Region Name d rs Time Poll 01:0 United GBRIC RICS Housing Sep -18 -19 1 Kingdom S=ECI Survey 08:0 Germany DEEXP Exports MM Aug 0.3% -0.6% 0 Y=ECI SA 08:0 Germany DEIMY Imports MM Aug -0.5% -0.1% 0 =ECI SA 08:0 Germany DETBA Trade Aug 15.2B 14.7B 0 L=ECI Balance, EUR, SA 11:0 Germany DECRR Overall Q4 9.32 0 T=ECI Comprehensiv e Risk 11:0 France FRCRR Overall Q4 8.83 0 T=ECI Comprehensiv e Risk 11:0 United GBCRR Overall Q4 8.98 0 Kingdom T=ECI Comprehensiv e Risk 11:0 Spain ESCRR Overall Q4 8.80 0 T=ECI Comprehensiv e Risk 12:0 Germany DEIPS LSEG IPSOS Oct 47.00 0 O=ECI PCSI 12:0 France FRIPS LSEG IPSOS Oct 39.89 0 O=ECI PCSI 12:0 United GBIPS LSEG IPSOS Oct 49.85 0 Kingdom O=ECI PCSI 12:0 Spain ESIPS LSEG IPSOS Oct 48.97 0 O=ECI PCSI 14:3 United USJOB Initial 29 0 States =ECI Jobless Clm Sep, w/e 14:3 United USJOB Jobless Clm 29 0 States A=ECI 4Wk Avg Sep, w/e 14:3 United USJOB Cont Jobless 22 0 States N=ECI Clm Sep, w/e 16:0 United USWIN Wholesale Aug -0.2% 0 States V=ECI Invt(y), R MM 16:0 United USWIN Wholesale Aug 1.4% 0 States S=ECI Sales MM 16:3 United USOIL EIA-Nat Gas 29 53B 0 States N=ECI Chg Bcf Sep, w/e 16:3 United USNGI Nat Gas-EIA 29 53B 0 States F=ECI Implied Flow Sep, w/e 17:3 United US4WA 4W Bill Auc 9 Oct 0 States T=ECI - TA 17:3 United US4WA 4W Bill Auc 9 Oct 0 States H=ECI - HR 17:3 United US4WA 4W Bill Auc 9 Oct 0 States B=ECI - BTC 17:3 United US4WA 4W Bill Auc 9 Oct 0 States A=ECI - HAP 19:0 United USBYA 30Y Bond Auc 9 Oct 22.000.0 0 States T=ECI - TA 00.200.0 0 19:0 United USBYA 30Y Bond Auc 9 Oct 4.651% 0 States H=ECI - HY 19:0 United USBYA 30Y Bond Auc 9 Oct 2.380 0 States B=ECI - BTC 19:0 United USBYA 30Y Bond Auc 9 Oct 44.540% 0 States A=ECI - HAP (NOTA: La datos macroeconómicos podría verse afectada por el cierre de la Administración en el país.) (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)