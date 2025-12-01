Claves para el lunes 1 de diciembre
EMPRESAS
* International Consolidated Airlines Group – Dividendo de 0,0480 euros por acción. Fecha de abono.
* Fluidra – Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de descuento.
BANCOS CENTRALES
* El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Nagoya, Japón (0105 GMT).
* El Riksbank y SNS organizan un diálogo entre el gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, y el exgobernador del Banco de Finlandia Erkki Liikanen sobre la independencia de los bancos centrales (1300 GMT).
OTROS EVENTOS
* El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, visita a su homólogo finlandés, Petteri Orpo. (Hasta el 2 de diciembre)
* El papa León XIV visita Líbano. (Hasta el 2 de diciembre)
* Los ministros de Defensa de la UE se reúnen en Bruselas.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, nov: Anterior 52,1.
* 0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, nov: Anterior 47,8.
* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, nov: Previsto 48,4; Anterior 48,4.
* 1000 Eurozona – PMI manufacturero final HCOB, nov: Previsto 49,7; Anterior 49,7.
* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo del BOE, oct: Anterior 1.491.000.000.
* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, oct: Anterior 5.489.000.000.
* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, oct: Anterior 65.944.
* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, oct: Anterior 0,6.
* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global, nov: Anterior 50,2.
* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global, nov: Anterior 51,9.
* 1600 Estados Unidos – PMI manufacturero ISM, nov: Anterior 48,7.
* 1600 Estados Unidos – Precios pagados del ISM manufacturero, nov: Anterior 58,0.
* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM, nov: Anterior 46,0.
* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM, nov: Anterior 49,4. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
