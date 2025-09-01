Claves para el lunes 1 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
1 sep (Reuters) -
MERCADOS
* Cierre de mercados en Estados Unidos por el festivo del Día del Trabajo. OTROS EVENTOS
* Reunión informal de ministros de Asuntos Europeos de la Unión Europea. (Hasta el 2 de septiembre)
* Elecciones a la Asamblea Nacional de Guyana. DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country/ RIC Indicator Name Period Reu Prior
al Region ter
Tim s
e Pol
l
08: United GBNWHP Nationwide house Ago 0,2 0,6%
00 Kingdom =ECI price mm%
08: United GBNHP= Nationwide house Ago 2,4%
00 Kingdom ECI price yy
09: Spain ESITA= Int'l Tourist Jul 12.903
00 ECI Arrival ,039k
09: Spain ESPMIM HCOB Ago 51,9
15 =ECI Manufacturing PMI
09: France FRRPMI HCOB Ago 49, 49,9
50 =ECI Manufacturing PMI 9
09: Germany DEPMIM HCOB Mfg PMI Ago 49, 49,9
55 =ECI 9
10: Euro EUPMI= HCOB Mfg Final Ago 50, 50,5
00 Zone ECI PMI 5
10: United GBCRED BOE Consumer Jul 1,417B
30 Kingdom =ECI Credit
10: United GBMTG= Mortgage Lending Jul 5,340B
30 Kingdom ECI
10: United GBMTGA Mortgage Jul 64,167
30 Kingdom =ECI Approvals k
10: United GBM4=E M4 Money Supply Jul 0,3%
30 Kingdom CI
10: United GBPMIM S&P GLOBAL Ago 47,3
30 Kingdom =ECI MANUFACTURING PMI
11: Euro EUUNR= Unemployment Rate Jul 6,2 6,2%
00 Zone ECI%
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)