Claves para el lunes 1 de septiembre

1 sep (Reuters) -

MERCADOS

* Cierre de mercados en Estados Unidos por el festivo del Día del Trabajo. OTROS EVENTOS

* Reunión informal de ministros de Asuntos Europeos de la Unión Europea. (Hasta el 2 de septiembre)

* Elecciones a la Asamblea Nacional de Guyana. DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country/ RIC Indicator Name Period Reu Prior

al Region ter

Tim s

e Pol

l

08: United GBNWHP Nationwide house Ago 0,2 0,6%

00 Kingdom =ECI price mm%

08: United GBNHP= Nationwide house Ago 2,4%

00 Kingdom ECI price yy

09: Spain ESITA= Int'l Tourist Jul 12.903

00 ECI Arrival ,039k

09: Spain ESPMIM HCOB Ago 51,9

15 =ECI Manufacturing PMI

09: France FRRPMI HCOB Ago 49, 49,9

50 =ECI Manufacturing PMI 9

09: Germany DEPMIM HCOB Mfg PMI Ago 49, 49,9

55 =ECI 9

10: Euro EUPMI= HCOB Mfg Final Ago 50, 50,5

00 Zone ECI PMI 5

10: United GBCRED BOE Consumer Jul 1,417B

30 Kingdom =ECI Credit

10: United GBMTG= Mortgage Lending Jul 5,340B

30 Kingdom ECI

10: United GBMTGA Mortgage Jul 64,167

30 Kingdom =ECI Approvals k

10: United GBM4=E M4 Money Supply Jul 0,3%

30 Kingdom CI

10: United GBPMIM S&P GLOBAL Ago 47,3

30 Kingdom =ECI MANUFACTURING PMI

11: Euro EUUNR= Unemployment Rate Jul 6,2 6,2%

00 Zone ECI%

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)