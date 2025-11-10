Claves para el lunes 10 de noviembre
- 1 minuto de lectura'
10 nov (Reuters) -
EMPRESAS
* Almirall publica resultados 3TR antes de la apertura del mercado.
BANCOS CENTRALES
* La consejera del BoJ Junko Nakagawa pronuncia un discurso en la prefectura de Okayama (0340 GMT).
OTROS EVENTOS
* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, en la Casa Blanca.
* El rey Felipe VI y la reina Letizia realizan una visita de Estado a China. (Hasta el 13 de noviembre)
* Elecciones a la Cámara de Representantes de Egipto.
* Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.
* Brasil acoge la cumbre climática de la ONU, COP30, en Belém. (Hasta el 21 de noviembre)
* El ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, conversa con el diario Die Zeit sobre presupuestos, defensa y servicio militar, entre otros temas (1900 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 1030 Zona del euro – Índice Sentix, nov: Previsto -4; Anterior -5,4.
* 1600 Estados Unidos – Tendencias de empleo, oct.
*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
- 1
Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
- 2
Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia
- 3
Santilli jura el martes: los gobernadores ponen a prueba su autonomía para comprometer recursos con las provincias
- 4
Estados Unidos: hubo acuerdo en el Senado y se levantará el cierre del gobierno