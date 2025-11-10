Claves para el lunes 10 de noviembre

10 nov (Reuters) -

EMPRESAS

* Almirall publica resultados 3TR antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* La consejera del BoJ Junko Nakagawa pronuncia un discurso en la prefectura de Okayama (0340 GMT).

OTROS EVENTOS

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, en la Casa Blanca.

* El rey Felipe VI y la reina Letizia realizan una visita de Estado a China. (Hasta el 13 de noviembre)

* Elecciones a la Cámara de Representantes de Egipto.

* Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

* Brasil acoge la cumbre climática de la ONU, COP30, en Belém. (Hasta el 21 de noviembre)

* El ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, conversa con el diario Die Zeit sobre presupuestos, defensa y servicio militar, entre otros temas (1900 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1030 Zona del euro – Índice Sentix, nov: Previsto -4; Anterior -5,4.

* 1600 Estados Unidos – Tendencias de empleo, oct.

*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)