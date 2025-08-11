Claves para el lunes 11 de agosto

11 ago (Reuters) - EMPRESAS * Grifols- Dividendo de 0,15 euros por acción. Fecha de descuento. DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country RIC Indicator Peri Reuters Prior l /Region or Name od Poll Time 17:3 United US6MA 6M Bill 11 77.071.461.6 0 States T=ECI Auc - Aug 00 TA 17:3 United US6MA 6M Bill 11 3,980% 0 States H=ECI Auc - Aug HR 17:3 United US6MA 6M Bill 11 3,140 0 States B=ECI Auc - Aug BTC 17:3 United US6MA 6M Bill 11 98,270% 0 States A=ECI Auc - Aug HAP 20:0 United US3MA 3M Bill 11 86.573.490.8 0 States T=ECI Auc - Aug 00 TA 20:0 United US3MA 3M Bill 11 4,165% 0 States H=ECI Auc - Aug HR 20:0 United US3MA 3M Bill 11 3,170 0 States B=ECI Auc - Aug BTC 20:0 United US3MA 3M Bill 11 28,410% 0 States A=ECI Auc - Aug HAP (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)