Claves para el lunes 12 de enero

12 ene (Reuters) -

EMPRESAS

* Endesa – Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de abono.

* Iberdrola – ⁠Dividendo de 0,2530 ⁠euros por acción. Fecha de descuento.

* Repsol – Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de descuento.

* ⁠Faes Farma – ‌Dividendo ​de 0,0410 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Luis de ​Guindos, miembro del Consejo del BCE, participa en un coloquio ‌durante la presentación del anuario ‌del euro 2025 en ​el Instituto Español de Analistas en Madrid.

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, modera un diálogo en un evento del Rotary Club de Atlanta (1730 GMT).

* Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, interviene en el Economic ⁠Forecast Forum de la Asociación de Banqueros de Carolina del Norte (1745 GMT).

* ​John Williams, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, pronuncia un discurso en la serie C. Peter McColough sobre economía internacional del Council on Foreign Relations (2300 GMT).

OTROS EVENTOS

* Los ministros de Finanzas del G7 se reúnen ⁠en Washington.

* Maria Malmer Stenergard, ministra de Exteriores de Suecia, y Elina ​Valtonen, su homóloga finlandesa, ofrecen una rueda de prensa conjunta en una conferencia anual de seguridad en el norte de Suecia (1240 GMT).

* ‍Wang Yi, ministro de Exteriores de China, visita Sri Lanka. (Hasta el 13 de enero)

* Karol Nawrocki, presidente de Polonia, realiza una visita de dos días a Reino Unido. (Hasta el 13 de enero)

* Friedrich ​Merz, canciller de Alemania, llega a India y se reúne con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Ahmedabad.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, ene: ‍previsto -5,0; Anterior -6,2. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)