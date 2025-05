Claves para el lunes 12 de mayo

12 mayo (Reuters) - EMPRESAS * Grifols publica resultados trimestrales. * Vocento publica resultados trimestrales. * Almirall publica resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra Clare Lombardelli pronuncia un discurso en la King's Business School. (0800 GMT) * La dirigente del Banco de Inglaterra Megan Greene participa en un panel en la conferencia Bank Watchers' 2025 del BoE en King's College Business School. (1030 GMT) * La dirigente del Banco de Inglaterra Catherine Mann participa en un panel en la conferencia Bank Watchers 2025 del BoE en la King's College Business School. (1250 GMT) * El dirigente del Banco de Inglaterra Alan Taylor pronuncia un discurso en la King's Business School. (1600 GMT) * Reunión del Eurogrupo. * El Banco de Japón publica un resumen de opiniones de los miembros de la junta en su reunión de política monetaria del 30 de abril al 1 de mayo. (2350 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su homólogo israelí, Isaac Herzog, hablan con los periodistas en el palacio Schloss Bellevue de Berlín. (0915 GMT) * Reunión informal de ministros de energía de la UE en Varsovia. (Hasta el 13 de mayo) * Elecciones al Senado y la Cámara de Representantes de Filipinas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Country/ RIC Indicator Per Reuters Prior Time Region Name iod Poll 17:30 United US6MAT 6M Bill 12 72.122.4 States =ECI Auc - TA May 99.800 17:30 United US6MAH 6M Bill 12 4,090% States =ECI Auc - HR May 17:30 United US6MAB 6M Bill 12 3,520 States =ECI Auc - BTC May 17:30 United US6MAA 6M Bill 12 14,420% States =ECI Auc - HAP May 20:00 United USGDEF Federal Apr -161,00B States =ECI Budget,$ 20:00 United US3MAT 3M Bill 12 80.606.7 States =ECI Auc - TA May 07.500 20:00 United US3MAH 3M Bill 12 4,220% States =ECI Auc - HR May 20:00 United US3MAB 3M Bill 12 2,740 States =ECI Auc - BTC May 20:00 United US3MAA 3M Bill 12 49,780% States =ECI Auc - HAP May (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION servicio-de-noticias