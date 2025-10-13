Claves para el lunes 13 de octubre

13 oct (Reuters) -

MERCADOS

* Cierre del mercado en EEUU, Día de Colón.

BANCOS CENTRALES

* Megan Greene, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, pronunciará el discurso de apertura en la conferencia anual de la Sociedad de Economistas Profesionales. (1105 GMT)

* La presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Claudia Buch, realiza una declaración introductoria en la audiencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. (1500 GMT)

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, hablará sobre las perspectivas económicas ante la 67ª Reunión Anual de la Asociación Nacional de Economía de Empresa. (1655 GMT)

* Catherine Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, hablará ante la Asociación Nacional de Economistas de EEUU en una conferencia sobre la divergencia de la política monetaria y las guerras de divisas. (2110 GMT)

* Charla con el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, en el NYU Money Marketeers. (2145 GMT)

OTROS EVENTOS

* Festivo en las comunidades autónomas españolas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, y Extremadura, así como Melilla, por t

* Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. (Hasta el 18 de octubre)

* El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, recibe a sus homólogos de la Liga de Estados Árabes en la séptima sesión del Foro de Cooperación Ruso-Árabe. (1200 GMT)

* El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Liubliana y participa en la 71ª Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

* El viceprimer ministro ruso, Alexéi Overchuk, visitará la capital azerbaiyana, Bakú, para mantener conversaciones sobre transporte, logística y cuestiones energéticas con el viceprimer ministro azerbaiyano, Shahin Mustafayev, y el ministro iraní de Carreteras y Desarrollo Urbano, Farzana Sadiq. (Hasta el 14 de octubre)

* Reunión informal de ministros de Comercio de la UE. (Hasta el 14 de octubre) (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)