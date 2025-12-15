Claves para el lunes 15 de diciembre

15 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* Atresmedia – Dividendo de 0,1800 euros por acción. Fecha de descuento.

* Grupo Catalana Occidente – Dividendo de 4,6500 euros por acción. Fecha de descuento.

* Elecnor – Dividendo de 0,0945 euros por acción. Fecha de descuento.

* Miquel y Costas – Dividendo de 0,1171 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, participa en un debate sobre crecimiento económico antes de un evento organizado por la Asociación de Banqueros de Nueva Jersey (1530 GMT).

OTROS EVENTOS

* El primer ministro de India, Narendra Modi, visita Omán, Jordania y Etiopía, en una gira de tres países. (Hasta el 18 de diciembre)

* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, visita Texas, EEUU. (Hasta el 16 de diciembre)

* Reunión ministerial UE–Angola.

* Reunión del Consejo de Asociación UE–Líbano.

* Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove mensual, dic: Anterior -1,8.

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove interanual, dic: Anterior -0,5.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas mensual, nov: Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas interanual, nov: Anterior 1,1.

* 1100 Eurozona – Producción industrial mensual, oct: Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – Producción industrial interanual, oct: Anterior 1,2.

* 1430 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Nueva York, dic: Anterior 18,7.

* 1600 Estados Unidos – Índice de mercado de vivienda NAHB, dic: Anterior 38.

* 1800 Estados Unidos – Trituración de soja de NOPA, nov: Anterior 227.647.000.

* 1800 Estados Unidos – Existencias de aceite de soja, nov: Anterior 1.305.000.000.

