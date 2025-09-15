LA NACION

Claves para el lunes 15 de septiembre

15 sep (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

• Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el debate ‘Conversations pour demain’ con motivo del 25º aniversario del Institut Montaigne. (1810 GMT)

OTROS EVENTOS

• Reunión informal de ministros de Sanidad de la UE en Copenhague. (Hasta el 16 de septiembre)

• Conferencia anual del Foro Global de la OCDE en Londres. (Hasta el 16 de septiembre)

• El ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, George Gerapetritis, se reúne con su homólogo libio, Al-Taher Al-Baour, en Atenas. • Visita del presidente de EEUU, Donald Trump, a Reino Unido. (Hasta el 19 de septiembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

