Claves para el lunes 16 de junio

16 jun (Reuters) - EMPRESAS * Atresmedia Corp - Dividendo de 0,4700 euros por acción. Fecha de descuento. * Cellnex - Dividendo de 0,0167 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de apertura del miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Piero Cipollone, en la reunión Osservatorio Banca Impresa 2030. (1030 GMT) * Reunión de banqueros para la Frankfurt Euro Finance Summit. Participarán, entre otros, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y el CEO de Deutsche Börse, Stephan Leithner. * El Banco de Japón celebra reunión de política monetaria (hasta el 17 de junio). OTROS EVENTOS * El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, celebra un evento de dos días con mesas redondas en su residencia de verano en Naantali, Finlandia. Entre los ponentes se encuentran el presidente de Letonia, el presidente de Estonia, el primer ministro de Kenia, el ministro de Exteriores de Costa Rica, el ministro de Exteriores de Benín, y el viceministro de Exteriores de Tailandia (hasta el 17 de junio). * Los ministros de Energía y Medio Ambiente de la UE se reúnen en Luxemburgo. (Hasta el 17 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRHPM=ECI House Price Rightmove MM Jun 0,6% 01:01 United Kingdom GBRHPY=ECI House Price Rightmove YY Jun 1,2% 11:00 Euro Zone EULBRC=ECI Labour Costs YY Q1 3,7% 11:00 Euro Zone EUWAGY=ECI Wages In Euro Zone Q1 4,1% 13:00 Euro Zone EURAST=ECI Reserve Assets Total May 1.496,92B 14:30 United States USEMPM=ECI NY Fed Manufacturing Jun -8,10 -9,20 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 16 Jun 70.223.101.300 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 16 Jun 4,150% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 16 Jun 2,740 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 16 Jun 98,920% 19:00 United States USBYTT=ECI 20Y Bond Auc - TA 16 Jun 16.000.014.900,000 19:00 United States USBYTH=ECI 20Y Bond Auc - HY 16 Jun 5,047% 19:00 United States USBYTB=ECI 20Y Bond Auc - BTC 16 Jun 2,460 19:00 United States USBYTA=ECI 20Y Bond Auc - HAP 16 Jun 41,020% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 16 Jun 78.483.941.300 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 16 Jun 4,250% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 16 Jun 2,690 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 16 Jun 85,480% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)