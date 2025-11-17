Claves para el lunes 17 de noviembre

17 nov (Reuters) -

EMPRESAS

* Solaria publica resultados del 3TR antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Conferencia sobre diversidad, equidad e inclusión en economía, finanzas y banca central (6ª edición), organizada por el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de España, el Banco de Francia, el Banco de Italia y el BCE. La conferencia está organizada por el Banco de Francia.

* Discurso de apertura del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en la 28ª Euro Finance Week (0815 GMT).

* El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, ofrece las palabras de bienvenida en la “2025 Conferencia sobre gobernanza y reforma cultural” del banco (1400 GMT).

* El economista jefe del BCE, Philip Lane, interviene en Irlanda (1445 GMT).

* Declaración introductoria del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Piero Cipollone en la audiencia sobre el euro digital ante la comisión ECON del Parlamento Europeo (1600 GMT).

* El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, modera una charla con Christophe Beck (CEO de Ecolab) en el almuerzo de noviembre del Economic Club of Minnesota (1800 GMT).

OTROS EVENTOS

* El presidente de Estonia, Alar Karis, visita Kazajistán para impulsar la cooperación económica, educativa y digital. (Hasta el 19 de noviembre)

* Consejo de Asuntos Generales de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove mensual, nov: Anterior 0,3.

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove interanual, nov: Anterior -0,1.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)