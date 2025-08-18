Claves para el lunes 18 de agosto
18 ago (Reuters) -
OTROS EVENTOS
* El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita India para mantener conversaciones con el asesor de Seguridad Nacional de India, Ajit Doval. * El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, mantiene un diálogo estratégico con su homólogo japonés, Takeshi Iwaya, en Tokio, así como conversaciones con otros representantes del gobierno. * El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, visita Armenia. (Hasta el 21 de agosto)
DATOS MACROECONÓMICOS
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
