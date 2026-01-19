Claves para el lunes 19 de enero
19 ene (Reuters)
MERCADOS
* Cierre por festivo en bolsas de Estados Unidos (Día de Martin Luther King Jr.).
BANCOS CENTRALES
* Sharon Donnery, supervisora bancaria del BCE, ofrece una presentación y sesión de preguntas en el seminario web "Enfoque financiero" organizado por Bruegel (1300 GMT).
OTROS EVENTOS
* Reunión del Eurogrupo.
* Petr Pavel, presidente de República Checa, y su esposa, Eva, visitan el Vaticano, donde serán recibidos por el papa León XIV. Pavel también se reunirá con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.
* Los ministros de Finanzas de Alemania y Francia intervienen en Berlín (1000 GMT).
* Petr Macinka, ministro de Exteriores de República Checa, se reúne con su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, en Praga y ofrecen rueda de prensa posterior (1715 GMT).
* Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, se reúnen en Bruselas con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, para tratar la seguridad del Ártico.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove mensual, ene: anterior -1,8.
* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove interanual, ene: anterior -0,6.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado final mensual, dic: anterior -0,3%.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado final interanual, dic: previsto 2,0%; anterior 2,0%.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía mensual, dic: anterior -0,4%.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, dic: previsto 2,3%; anterior 2,3%.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual, dic: anterior -0,3%.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual, dic: anterior 2,1%.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, dic: anterior 0,3%.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, dic: previsto 2,3%; anterior 2,3%.
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)