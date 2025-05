Claves para el lunes 19 de mayo

19 mayo (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla sobre las perspectivas económicas ante la Conferencia de la Asociación de Banqueros Hipotecarios sobre Mercados Secundarios y de Capital, en Nueva York. (1245 GMT) * Liz Oakes, del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, participa en un panel de discusión del Banco de Atlanta sobre entidades no bancarias en los mercados de crédito. (1450 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, pronuncia unas palabras de bienvenida y modera una discusión antes de la Conferencia de Mercados Financieros 2025 "Intermediación Financiera en Transición: ¿Cómo se adaptará la política monetaria?" organizada por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. (1245 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, modera un panel en la "Sesión de Política 2: El papel creciente de las entidades no bancarias en los mercados del tesoro y de dinero" antes de la Conferencia de Mercados Financieros 2025 "Intermediación Financiera en Transición: ¿Cómo se adaptará la política monetaria?" organizada por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. (1715 GMT) * Hyun Song Shin, jefe del Departamento Monetario y Económico del Banco de Pagos Internacionales, habla en Londres sobre los nuevos riesgos que enfrenta el sistema financiero global. OTROS EVENTOS * El presidente checo, Petr Pavel, se reúne con dirigentes de la UE y la OTAN en un viaje a Bélgica. (Hasta el 21 de mayo) * Los primeros ministros de Finlandia y Lituania, Petteri Orpo y Gintautas Paluckas, se reúnen en Finlandia para discutir la seguridad europea, la situación en Ucrania, el próximo marco financiero plurianual de la UE y las relaciones bilaterales entre Lituania y Finlandia. (1100 GMT) * Cumbre UE-Reino Unido. * La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Londres para una cumbre sobre cooperación post-Brexit con Reino Unido. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRHPM=ECI House Price Rightmove MM May 1,4% 01:01 United Kingdom GBRHPY=ECI House Price Rightmove YY May 1,3% 11:00 Euro Zone EUHIC=ECI HICP Final MM Apr 0,6% 0,6% 11:00 Euro Zone EUHICY=ECI HICP Final YY Apr 2,2% 2,2% 11:00 Euro Zone EUHIX=ECI HICP-X F&E MM Apr 0,8% 11:00 Euro Zone EUHIXY=ECI HICP-X F&E Final YY Apr 2,7% 11:00 Euro Zone EUXTOB=ECI HICP-X Tobacco MM Apr 0,6% 11:00 Euro Zone EUXTOY=ECI HICP-X Tobacco YY Apr 2,1% 11:00 Euro Zone EUCPIX=ECI HICP-X F, E, A, T Final MM Apr 1,0% 11:00 Euro Zone EUCPXY=ECI HICP-X F,E,A&T Final YY Apr 2,7% 2,7% 16:00 United States USLEAD=ECI Leading Index Chg MM Apr -0,8% -0,7% 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 19 May 73.969.637.500 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 19 May 4,105% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 19 May 3,260 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 19 May 33,330% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 19 May 82.671.712.000 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 19 May 4,300% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 19 May 2,510 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 19 May 65,340% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION servicio-de-noticias