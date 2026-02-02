Claves para el lunes 2 de febrero

2 feb (Reuters) -

EMPRESAS

* Iberdrola – Dividendo de 0,2530 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Sarah Breeden, subgobernadora del Banco de Inglaterra para Estabilidad Financiera, ofrece un discurso de apertura en la Cumbre anual de City & Financial sobre regulación e innovación de pagos "La próxima generación de pagos minoristas en Reino Unido" (1145 GMT).

* Rebecca Jackson, directora ejecutiva de Autorizaciones, Tecnología Regulatoria y Supervisión Internacional del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso sobre gestión del riesgo intradía y negociación principal en un evento de la Asociación de Bancos Extranjeros (1330 GMT).

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, participa en un diálogo moderado en un evento del Rotary Club de Atlanta (1730 GMT).

OTROS EVENTOS

* La Junta Ejecutiva de la OMS abre su reunión.

* Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, recibe a Nataša Pirc Musar, presidenta de Eslovenia (0900 GMT).

* Los ministros de Finanzas de Alemania y Polonia ofrecen una rueda de prensa en Varsovia (1100 GMT).

* Conferencia sobre seguridad en Oslo. Entre los ponentes se encuentran la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas; el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski; la vicesecretaria general de la OTAN, Radmila Shekerinska, y el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide.

* Conferencia Fronteras Árticas en Tromsø, Noruega. Participan Vivian Motzfeldt, ministra de Exteriores de Groenlandia, y Espen Barth Eide, ministro de Exteriores de Noruega. (Hasta el 4 de febrero)

* La gobernadora general de Canadá, Mary Simon, viaja a Noruega. (Hasta el 4 de febrero)

* La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, habla en una conferencia sobre asuntos del Ártico. (Hasta el 5 de febrero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Ventas minoristas mensual real, dic: Previsto -0,2%; Anterior -0,6%.

* 0800 Alemania – Ventas minoristas real interanual, dic: Anterior 1,1%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual, ene: Previsto 0,3%; Anterior -0,4%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual, ene: Previsto 0,7%; Anterior 0,6%.

* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, ene: Anterior 49,6.

* 0930 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global, ene: Anterior 51,6.

* 0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, ene: Anterior 51,0.

* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, ene: Anterior 48,7.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero final HCOB, ene: Previsto 49,4; Anterior 49,4.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global, ene: Anterior 51,9.

* 1600 Estados Unidos – PMI manufacturero ISM, ene: Previsto 48,3; Anterior 47,9.

* 1600 Estados Unidos – Precios pagados manufacturero ISM, ene: Anterior 58,5.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM, ene: Anterior 44,8.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM, ene: Anterior 47,4. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)