Claves para el lunes 2 de marzo
2 mar (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
* El Banco de Noruega organiza una conferencia sobre decisiones de política monetaria. (Hasta el 3 de marzo)
* Ryozo Himino, subgobernador del Banco de Japón, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Wakayama, Japón.
* Alan Taylor, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, participa en un panel en el Banco de Noruega (1230 GMT).
* Sarah Hunter, subgobernadora (Economía) del Banco de la Reserva de Australia, interviene en una conferencia del Banco de Noruega (1230 GMT).
* Anna Seim, subgobernadora del Riksbank, interviene en una conferencia organizada por el Banco de Noruega sobre la inflación (1330 GMT).
* Christine Lagarde, presidenta del BCE, ofrece palabras de bienvenida en el acto del Día Internacional de la Mujer "Cerrando la brecha de alfabetización financiera" (1400 GMT).
* Sharon Kozicki, subgobernadora del Banco de Canadá, ofrece un discurso en el Banco de Noruega (1400 GMT).
* El Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico interroga a Dave Ramsden, subgobernador del Banco de Inglaterra, y a los altos cargos Nathan Monk y Victoria Cleland sobre la renovación del sistema RTGS (1530 GMT).
OTROS EVENTOS
* Semana de los Mercados Financieros de la OCDE (Primavera 2026). (Hasta el 6 de marzo)
* Reunión informal del Consejo de Asuntos Generales de la UE en Nicosia, Chipre. (Hasta el 3 de marzo)
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Ventas minoristas mensual real , ene: Previsto -0,2%; Anterior 0,1%.
* 0800 Alemania – Ventas minoristas interanual real , ene: Anterior 1,5%.
* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual , feb: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.
* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual , feb: Previsto 0,7%; Anterior 1,0%.
* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, feb: Anterior 49,2.
* 0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, feb: Previsto 49,9; Anterior 49,9.
* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, feb: Previsto 50,7; Anterior 50,7.
* 1000 Eurozona – PMI manufacturero final HCOB, feb: Previsto 50,8; Anterior 50,8.
* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo del BOE , ene: Anterior 1.524.000.000.
* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, ene: Anterior 4.601.000.000.
* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, ene: Anterior 61.013.
* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, ene: Anterior 0,3.
* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global , feb: Previsto 52,0; Anterior 52,0.
* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global , feb: Anterior 51,2.
* 1600 Estados Unidos – PMI manufacturero ISM, feb: Previsto 52,3; Anterior 52,6.
* 1600 Estados Unidos – Precios pagados manufacturero ISM , feb: Anterior 59,0.
* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM , feb: Anterior 48,1.
* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM , feb: Anterior 57,1. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)