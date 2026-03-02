Claves para el lunes 2 de marzo

2 mar (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Noruega organiza una conferencia sobre decisiones de política monetaria. (Hasta el 3 de marzo)

* ‌Ryozo Himino, subgobernador del ‌Banco ⁠de Japón, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Wakayama, Japón.

* Alan Taylor, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, ​participa en ⁠un panel ⁠en el Banco de Noruega (1230 GMT).

* Sarah Hunter, subgobernadora (Economía) del Banco de la Reserva de ​Australia, interviene en una conferencia del Banco de Noruega (1230 GMT).

* Anna Seim, ‌subgobernadora del Riksbank, interviene en una conferencia organizada por ​el Banco de Noruega sobre ​la inflación (1330 GMT).

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, ofrece palabras de bienvenida en el acto del Día Internacional de la Mujer "Cerrando la brecha de alfabetización financiera" (1400 GMT).

* Sharon Kozicki, subgobernadora del Banco de Canadá, ofrece un discurso en el Banco de Noruega (1400 GMT).

* El Comité de Cuentas ​Públicas del Parlamento británico interroga a Dave Ramsden, subgobernador del Banco de Inglaterra, y a los altos cargos Nathan Monk y Victoria ⁠Cleland sobre la renovación del sistema RTGS (1530 GMT).

OTROS EVENTOS

* Semana de los Mercados Financieros de la OCDE (Primavera 2026). (Hasta ‌el 6 de marzo)

* Reunión informal del Consejo de Asuntos Generales de la UE en Nicosia, Chipre. (Hasta el 3 de marzo)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Ventas minoristas mensual real , ene: Previsto -0,2%; Anterior 0,1%.

* 0800 Alemania – Ventas minoristas interanual real , ene: Anterior 1,5%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual , feb: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – Precio de ‌vivienda Nationwide interanual , feb: Previsto 0,7%; Anterior 1,0%.

* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, feb: Anterior 49,2.

* 0950 Francia – ⁠PMI manufacturero HCOB, feb: Previsto 49,9; Anterior 49,9.

* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, ‌feb: Previsto 50,7; Anterior 50,7.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero final HCOB, feb: Previsto ⁠50,8; Anterior 50,8.

* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo ⁠del BOE , ene: Anterior 1.524.000.000.

* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, ene: Anterior 4.601.000.000.

* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, ene: Anterior 61.013.

* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, ene: Anterior 0,3.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global , feb: Previsto 52,0; Anterior 52,0.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P ‌Global , feb: Anterior 51,2.

* 1600 Estados ​Unidos – PMI manufacturero ISM, feb: Previsto 52,3; Anterior 52,6.

* 1600 Estados Unidos – Precios pagados manufacturero ISM , feb: Anterior 59,0.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM , feb: Anterior 48,1.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos ‌pedidos manufacturero ISM , feb: Anterior 57,1. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)