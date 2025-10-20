Claves para el lunes 20 de octubre

```html

20 oct (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Hajime Takata, miembro del consejo del Banco de Japón, pronuncia un discurso en una reunión de la Federación Económica de Chugoku. (0350 GMT)

OTROS EVENTOS * El presidente de EEUU, Donald Trump, se reúne con el primer ministro australiano, Anthony Albanese. * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE. DATOS MACROECONÓMICOS* Loc Country RIC Indicator Period Reute Prior al /Region Name rs Tim Poll e 01: United GBRHPM House Price Oct 0,4% 01 Kingdom =ECI Rightmove MM 01: United GBRHPY House Price Oct -0,1% 01 Kingdom =ECI Rightmove YY 09: Germany DEPPI= Producer Sep -0,5% 00 ECI Prices MM 09: Germany DEPPIY Producer Sep -2,2% 00 =ECI Prices YY 10: Euro EUCURA Current Aug 35.00B 00 Zone =ECI Account NSA,EUR 10: Euro EUCURU Current Aug 27.700 00 Zone =ECI Account SA, B EUR 17: United US6MAT 6M Bill Auc - 20 Oct 79.502 30 States =ECI TA .879.1 00 17: United US6MAH 6M Bill Auc - 20 Oct 3,685% 30 States =ECI HR 17: United US6MAB 6M Bill Auc - 20 Oct 2,950 30 States =ECI BTC 17: United US6MAA 6M Bill Auc - 20 Oct 88,600 30 States =ECI HAP% 20: United US3MAT 3M Bill Auc - 20 Oct 88.795 00 States =ECI TA .490.8 00 20: United US3MAB 3M Bill Auc - 20 Oct 2,880 00 States =ECI BTC 20: United US3MAA 3M Bill Auc - 20 Oct 56,560 00 States =ECI HAP%

*NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

