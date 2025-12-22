LA NACION

Claves para el lunes 22 de diciembre

Claves para el lunes 22 de diciembre

22 dic (Reuters) -

EMPRESAS

* AmRest Holdings – Dividendo de 0,0700 euros por acción. Fecha de abono.

OTROS EVENTOS

* Malasia convoca una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la ASEAN para abordar el conflicto entre Tailandia y Camboya.

* Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, se reúne con Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, en Jerusalén, y con Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, en Ramala.

* El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar el conflicto en Sudán (2000 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – PIB trimestral, 3TR: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – PIB interanual, 3TR: Previsto 1,3%; Anterior 1,3%.

* 0800 Reino Unido – Inversión empresarial trimestral, 3TR: Anterior -0,3%.

* 0800 Reino Unido – Inversión empresarial interanual, 3TR: Anterior 0,7%.

* 0800 Reino Unido – Cuenta corriente GBP, 3TR: Previsto -21.260.000.000 GBP; Anterior -28.939.000.000 GBP.

* 1430 Estados Unidos – Índice de actividad nacional, sep: Anterior -0,12. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

Reuters
