Claves para el lunes 22 de diciembre
22 dic (Reuters) -
EMPRESAS
* AmRest Holdings – Dividendo de 0,0700 euros por acción. Fecha de abono.
OTROS EVENTOS
* Malasia convoca una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la ASEAN para abordar el conflicto entre Tailandia y Camboya.
* Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, se reúne con Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, en Jerusalén, y con Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, en Ramala.
* El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar el conflicto en Sudán (2000 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Reino Unido – PIB trimestral, 3TR: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.
* 0800 Reino Unido – PIB interanual, 3TR: Previsto 1,3%; Anterior 1,3%.
* 0800 Reino Unido – Inversión empresarial trimestral, 3TR: Anterior -0,3%.
* 0800 Reino Unido – Inversión empresarial interanual, 3TR: Anterior 0,7%.
* 0800 Reino Unido – Cuenta corriente GBP, 3TR: Previsto -21.260.000.000 GBP; Anterior -28.939.000.000 GBP.
* 1430 Estados Unidos – Índice de actividad nacional, sep: Anterior -0,12. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)