Claves para el lunes 22 de septiembre
22 sep (Reuters) -
BANCOS CENTRALES
• Reunión del Consejo Ejecutivo del Riksbank. (0830 GMT)
• El Banco de Suecia (Riksbank) celebra reunión de política monetaria en la que el Consejo Ejecutivo toma una decisión sobre la política monetaria, incluida la tasa de interés. (0700 GMT)
• El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, participa en un panel sobre marcos de política monetaria. (1230 GMT)
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, interviene en el panel "Monetary Policy Frameworks: Recent Developments and Outlook – An International Comparative View" organizado por el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central Europeo y SUERF. (1345 GMT)
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, habla sobre las perspectivas para la economía de EEUU y la política monetaria en la Brookings Institution. (1400 GMT)
• La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, habla sobre "El papel de la Fed en la economía y su impacto en la vida cotidiana" en el evento "Fed Talk" en Cleveland, Ohio. (1600 GMT)
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla virtualmente sobre la economía ante la Cámara de Comercio del Condado de Howard (Maryland). (1600 GMT)
• Carolyn Rogers, vicegobernadora principal del Banco de Canadá, participa en el evento Supervisors on Supervision – Culture in the Financial Sector en la London School of Economics. (1715 GMT)
• El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, conversa con Randy Quarles, Cynosure Group, en el evento ‘Supervisors sobre supervisión – cultura en el sector financiero’ en la London School of Economics. (1800 GMT)
• La vicegobernadora del Banco de Canadá, Sharon Kozicki, participa en el taller “Marcos de política monetaria: evolución reciente y perspectivas – una visión comparativa internacional”, organizado por el BIS, el BCE y SUERF por videoconferencia. (1945 GMT)
• Discurso del vicegobernador del Norges Bank, Pål Longva, ante la Red Regional del Norges Bank en la Escuela de Negocios BI Norwegian en Trondheim.
• Discurso de la gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache.
OTROS EVENTOS
• Los ministros de Economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático celebran una serie de reuniones en Malasia. (Hasta el 28 de septiembre)
DATOS MACROECONÓMICOS
Local Country/ RIC Indicator Perio Reute Prior
Time Region Name d rs
Poll
14:30 United USCFNA= National Aug - -0,19
States ECI Activity
Index
16:00 Euro EUCONF= Consumer Sep -15,2 -15,5
Zone ECI Confid.
Flash
17:30 United US6MAT= 6M Bill Auc 22 75.050,3 States ECI - TA Sep 25.800
17:30 United US6MAH= 6M Bill Auc 22 3,715% States ECI - HR Sep
17:30 United US6MAB= 6M Bill Auc 22 3,090 States ECI - BTC Sep
17:30 United US6MAA= 6M Bill Auc 22 13,530% States ECI - HAP Sep
20:00 United US3MAT= 3M Bill Auc 22 84.303,1 States ECI - TA Sep 53.900
20:00 United US3MAB= 3M Bill Auc 22 3,110 States ECI - BTC Sep
20:00 United US3MAA= 3M Bill Auc 22 8,090% States ECI - HAP Sep
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
