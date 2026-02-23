Claves para el lunes 23 de febrero

23 feb (Reuters) -

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas de Japón y Shanghái.

EMPRESAS

* ‌Almirall publica resultados ‌anuales ⁠antes de la apertura del mercado.

* Telefónica Brasil publica resultados anuales antes de la apertura del ​mercado.

BANCOS CENTRALES

* ⁠Adam ⁠Richardson, director de mercados financieros del Banco de la Reserva ​de Nueva Zelanda, participa como ponente en el ‌ANZ Investor Tour 2026.

* Christine Lagarde, ​presidenta del BCE, ​pronuncia el discurso de aceptación del premio Paul A. Volcker 2026 a la trayectoria y ofrece comentarios en la Conferencia de Política Económica de la NABE (1730 GMT).

OTROS EVENTOS

* Alexander Stubb, presidente de ​la República de Finlandia, realiza una visita de trabajo a París ⁠y se reúne con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

* Consejo ‌de Asuntos Exteriores de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, feb: Previsto 88,4; Anterior 87,6.

* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo , feb: Previsto 86,1; Anterior 85,7.

* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, feb: Previsto 90,5; Anterior ‌89,5.

* 1430 Estados Unidos – Índice de actividad nacional , ene: Anterior -0,04.

* 1600 ⁠Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado , dic: ‌Anterior -1,4.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos ⁠sin defensa, mensual revisado, dic: Anterior -2,5.

* 1600 Estados ⁠Unidos – Bienes duraderos sin transporte, mensual revisado, dic: Anterior 0,9.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, mensual revisado, dic: Anterior 0,6.

* 1600 Estados Unidos – ‌Pedidos de fábrica mensual , dic: ​Anterior 2,7.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica sin transporte mensual , dic: Anterior 0,2.

* 1630 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed , feb: ‌Anterior -1,2. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)