Claves para el lunes 23 de febrero
23 feb (Reuters) -
MERCADOS
* Cierre por festivo en bolsas de Japón y Shanghái.
EMPRESAS
* Almirall publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Telefónica Brasil publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
BANCOS CENTRALES
* Adam Richardson, director de mercados financieros del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, participa como ponente en el ANZ Investor Tour 2026.
* Christine Lagarde, presidenta del BCE, pronuncia el discurso de aceptación del premio Paul A. Volcker 2026 a la trayectoria y ofrece comentarios en la Conferencia de Política Económica de la NABE (1730 GMT).
OTROS EVENTOS
* Alexander Stubb, presidente de la República de Finlandia, realiza una visita de trabajo a París y se reúne con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.
* Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, feb: Previsto 88,4; Anterior 87,6.
* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo , feb: Previsto 86,1; Anterior 85,7.
* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, feb: Previsto 90,5; Anterior 89,5.
* 1430 Estados Unidos – Índice de actividad nacional , ene: Anterior -0,04.
* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado , dic: Anterior -1,4.
* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa, mensual revisado, dic: Anterior -2,5.
* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, mensual revisado, dic: Anterior 0,9.
* 1600 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, mensual revisado, dic: Anterior 0,6.
* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica mensual , dic: Anterior 2,7.
* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica sin transporte mensual , dic: Anterior 0,2.
* 1630 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed , feb: Anterior -1,2. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)