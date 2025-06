Claves para el lunes 23 de junio

23 jun (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Declaración introductoria de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la audiencia ECON ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. (1300 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes del Milwaukee Business Journal Mid-Year Outlook 2025. (1710 GMT) OTROS EVENTOS * El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una conferencia de prensa antes de la cumbre en La Haya, Países Bajos. (1300 GMT) * Cumbre UE-Canadá en Bruselas. Los líderes de las instituciones de la Unión Europea reciben al primer ministro canadiense, Mark Carney, en una cumbre diseñada para intensificar los ya estrechos lazos económicos y políticos, particularmente a la luz de las políticas "EEUU Primero" de Donald Trump. (1500 GMT) * El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, y el presidente de BBVA intervienen en un evento en Santander. * Reunión informal de ministros de turismo de la UE en Varsovia. (Hasta el 24 de junio) * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:00 Spain ESONS=ECI Overnight Stays May 29.070.077 09:15 France FRPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Jun 49,8 09:15 France FRPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Jun 48,9 09:15 France FRPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Jun 49,3 09:30 Germany DEPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Jun 48,8 48,3 09:30 Germany DEPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Jun 47,8 47,1 09:30 Germany DEPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Jun 48,5 10:00 Euro Zone EUPMMF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Jun 49,7 49,4 10:00 Euro Zone EUPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Jun 50,0 49,7 10:00 Euro Zone EUPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Jun 50,5 50,2 10:30 United Kingdom GBPMCF=ECI Flash Composite PMI Jun 50,3 10:30 United Kingdom GBPMMF=ECI Flash Manufacturing PMI Jun 46,4 10:30 United Kingdom GBPMSF=ECI Flash Services PMI Jun 50,9 15:45 United States USMPMP=ECI S&P Global Mfg PMI Flash Jun 52,0 15:45 United States USMPSP=ECI S&P Global Svcs PMI Flash Jun 53,7 15:45 United States USPMCF=ECI S&P Global Comp PMI Flash Jun 53,0 16:00 United States USEHS=ECI Existing Home Sales May 3,95M 4,00M 16:00 United States USEHSP=ECI Exist. Home Sales% Chg May -0,5% 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 23 Jun 69.619.046.100 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 23 Jun 4,155% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 23 Jun 2,730 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 23 Jun 15,250% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 23 Jun 77.809.494.200 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 23 Jun 4,240% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 23 Jun 2,990 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 23 Jun 6,760% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)