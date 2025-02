Claves para el lunes 24 de febrero

24 feb (Reuters) - EMPRESAS * Almirall publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Clare Lombardelli, da el discurso de apertura en la conferencia de investigación del BoE (0900 GMT). * La miembro externa del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Swati Dhingra, da un discurso sobre el estado de la política monetaria de Reino Unido en la Universidad de Birkbeck de Londres (1800 GMT). OTROS EVENTOS * 58ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (hasta el 4 de abril). * Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 10:00 Germany DEBUS=ECI Ifo Business Climate New Feb 85.1 10:00 Germany DEBUCS=ECI Ifo Curr Conditions New Feb 86.1 10:00 Germany DEBUES=ECI Ifo Expectations New Feb 84.2 11:00 Euro Zone EUHIC=ECI HICP Final MM Jan 0.4% 11:00 Euro Zone EUHICY=ECI HICP Final YY Jan 2.5% 2.5% 11:00 Euro Zone EUHIX=ECI HICP-X F&E MM Jan 0.3% 11:00 Euro Zone EUHIXY=ECI HICP-X F&E Final YY Jan 2.7% 11:00 Euro Zone EUXTOB=ECI HICP-X Tobacco MM Jan 0.4% 11:00 Euro Zone EUXTOY=ECI HICP-X Tobacco YY Jan 2.3% 11:00 Euro Zone EUCPIX=ECI HICP-X F, E, A, T Final MM Jan -1.0% 11:00 Euro Zone EUCPXY=ECI HICP-X F,E,A&T Final YY Jan 2.7% 14:30 United States USCFNA=ECI National Activity Index Jan 0.15 16:30 United States USTEX=ECI Dallas Fed Mfg Bus Idx Feb 14.10 19:00 United States US3YNT=ECI 2Y Note Auc - TA 24 Feb 69,000,064,400.00 19:00 United States US3YNH=ECI 2Y Note Auc - HY 24 Feb 4.211% 19:00 United States US3YNB=ECI 2Y Note Auc - BTC 24 Feb 2.660 19:00 United States US3YNA=ECI 2Y Note Auc - HAP 24 Feb 55.050% 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 24 Feb 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 24 Feb 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 24 Feb 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 24 Feb 19:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 24 Feb 19:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 24 Feb 19:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 24 Feb 19:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 24 Feb (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

