Claves para el lunes 24 de noviembre

24 nov (Reuters) -

EMPRESAS

* Adolfo Domínguez publica resultados del primer semestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Intervención del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Piero Cipollone en la Cassa Depositi e Prestiti (1100 GMT).

* Discurso de Frank Elderson (BCE) en el taller organizado por BCE-NGFS "Naturaleza en desaparición, riesgo en aumento: una perspectiva de los bancos centrales y los organismos de supervisión sobre la degradación de los ecosistemas" (1245 GMT).

* Discurso de Christine Lagarde (BCE) en el Bratislava AI Forum, dentro del evento de alto nivel de la OCDE por el 25º aniversario de "Mejores políticas para vidas mejores" (1445 GMT).

OTROS EVENTOS

* Cumbre UE-Unión Africana en Angola. (Hasta el 25 de noviembre)

* Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio) de la UE en Bruselas.

* El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, visita Praga (0915 GMT).

* Rueda de prensa conjunta del ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y su homóloga francesa, Catherine Vautrin, en Estocolmo (1030 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, nov: Previsto 88,5; Anterior 88,4.

* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo, nov: Previsto 85,5; Anterior 85,3.

* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, nov: Previsto 91,0; Anterior 91,6.

* 1630 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed, nov.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)