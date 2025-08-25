Claves para el lunes 25 de agosto

25 ago (Reuters) - MERCADOS * Festivo en Inglaterra y Gales. Mercado abierto en España. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia un discurso y participa en una mesa redonda en la Conferencia del Centenario del Banco de México. (1915 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia un discurso inaugural ante la Conferencia del Centenario del Banco de México. (2315 GMT) OTROS EVENTOS * 200º aniversario de la independencia de la República Oriental del Uruguay. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Per Reuter Prior al /Region iod s Poll Tim e 10: Germany DEBUS= Ifo Business Aug 88,3 88,6 00 ECI Climate New 10: Germany DEBUCS Ifo Curr Aug 86,0 86,5 00 =ECI Conditions New 10: Germany DEBUES Ifo Aug 90,0 90,7 00 =ECI Expectations New 14: United USBPR= Build Permits Jul 1,354M 00 States ECI R Numb 14: United USBPRP Build Permits Jul -2,8% 00 States =ECI R Chg MM 14: United USCFNA National Jul -0,10 30 States =ECI Activity Index 16: United USHNS= New Home Jul 0,625M 0,627M 00 States ECI Sales-Units 16: United USHNSP New Home Sales Jul 0,6% 00 States =ECI Chg MM 16: United USTEX= Dallas Fed Mfg Aug 0,90 30 States ECI Bus Idx 17: United US6MAT 6M Bill Auc - 25 76.433 30 States =ECI TA Aug .166.8 00 17: United US6MAH 6M Bill Auc - 25 3,945% 30 States =ECI HR Aug 17: United US6MAB 6M Bill Auc - 25 2,950 30 States =ECI BTC Aug 17: United US6MAA 6M Bill Auc - 25 75,090 30 States =ECI HAP Aug% 20: United US3MAT 3M Bill Auc - 25 85.856 00 States =ECI TA Aug .639.5 00 20: United US3MAH 3M Bill Auc - 25 4,130% 00 States =ECI HR Aug 20: United US3MAB 3M Bill Auc - 25 2,700 00 States =ECI BTC Aug 20: United US3MAA 3M Bill Auc - 25 51,220 00 States =ECI HAP Aug% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)