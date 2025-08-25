LA NACION

Claves para el lunes 25 de agosto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Claves para el lunes 25 de agosto
Claves para el lunes 25 de agosto

25 ago (Reuters) - MERCADOS * Festivo en Inglaterra y Gales. Mercado abierto en España. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia un discurso y participa en una mesa redonda en la Conferencia del Centenario del Banco de México. (1915 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia un discurso inaugural ante la Conferencia del Centenario del Banco de México. (2315 GMT) OTROS EVENTOS * 200º aniversario de la independencia de la República Oriental del Uruguay. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Per Reuter Prior al /Region iod s Poll Tim e 10: Germany DEBUS= Ifo Business Aug 88,3 88,6 00 ECI Climate New 10: Germany DEBUCS Ifo Curr Aug 86,0 86,5 00 =ECI Conditions New 10: Germany DEBUES Ifo Aug 90,0 90,7 00 =ECI Expectations New 14: United USBPR= Build Permits Jul 1,354M 00 States ECI R Numb 14: United USBPRP Build Permits Jul -2,8% 00 States =ECI R Chg MM 14: United USCFNA National Jul -0,10 30 States =ECI Activity Index 16: United USHNS= New Home Jul 0,625M 0,627M 00 States ECI Sales-Units 16: United USHNSP New Home Sales Jul 0,6% 00 States =ECI Chg MM 16: United USTEX= Dallas Fed Mfg Aug 0,90 30 States ECI Bus Idx 17: United US6MAT 6M Bill Auc - 25 76.433 30 States =ECI TA Aug .166.8 00 17: United US6MAH 6M Bill Auc - 25 3,945% 30 States =ECI HR Aug 17: United US6MAB 6M Bill Auc - 25 2,950 30 States =ECI BTC Aug 17: United US6MAA 6M Bill Auc - 25 75,090 30 States =ECI HAP Aug% 20: United US3MAT 3M Bill Auc - 25 85.856 00 States =ECI TA Aug .639.5 00 20: United US3MAH 3M Bill Auc - 25 4,130% 00 States =ECI HR Aug 20: United US3MAB 3M Bill Auc - 25 2,700 00 States =ECI BTC Aug 20: United US3MAA 3M Bill Auc - 25 51,220 00 States =ECI HAP Aug% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    1

    Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  2. Más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: las razones
    2

    Luego del auge, más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: los motivos

  3. Citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta por la huida de uno de los acusados de coimas
    3

    Citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta por la huida de uno de los acusados del caso de las coimas en Discapacidad

  4. La sorpresiva aparición de Diego Lagomarsino en un acto de campaña en River Plate
    4

    Solo en Off | La sorpresiva aparición de Diego Lagomarsino en un acto de campaña en River Plate

Cargando banners ...