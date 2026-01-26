Claves para el lunes 26 de enero

26 ene (Reuters) -

BANCOS CENTRALES

* Martin Kocher, gobernador del banco central de Austria, pronuncia un discurso en la London School of Economics sobre el papel que puede desempeñar la economía del comportamiento en la política monetaria (1500 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Asuntos Generales de la UE.

* Friedrich Merz, canciller de Alemania, acoge la tercera Cumbre internacional del mar del Norte en Hamburgo, con varios jefes de Estado y de Gobierno y sus ministros de Energía.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – Pernoctaciones, dic: Anterior 20.301.411.

* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, ene: Anterior 87,6.

* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo, ene: Anterior 85,6.

* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, ene: Anterior 89,7.

* 1430 Estados Unidos – Índice de actividad nacional, nov: Anterior -0,21.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, nov: Previsto 0,5; Anterior -2,2.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, nov: Anterior 0,1.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual, nov: Anterior -1,5.

* 1430 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, nov: Anterior 0,5.

* 1630 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed, ene: Anterior -10,9.

