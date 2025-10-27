Claves para el lunes 27 de octubre
27 oct (Reuters) -
EMPRESAS
* Línea Directa Aseguradora publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Metrovacesa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES
* Anneli Tuominen, supervisora del Banco Central Europeo, interviene en un seminario sobre gobernanza bancaria organizado conjuntamente por el BCE y el IUE. (0915 GMT)
* Liz Oakes, miembro del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, participa en un panel del Banco de Portugal sobre ciberseguridad. (1430 GMT)
OTROS EVENTOS
* El papa León XIV visita Turquía en su primer viaje al extranjero. (Hasta el 30 de octubre)
* El presidente de EEUU, Donald Trump, visita Japón. (Hasta el 29 de octubre)
DATOS MACROECONÓMICOS*
Loc Country RIC Indicator Period Reute Prior al /Region Name rs Tim Poll e 10: Euro EUM3=E Money-M3 Sep 2,8% 2,9% 00 Zone CI Annual Grwth 10: Euro EULHH= Loans to Sep 2,5% 00 Zone ECI Households 10: Euro EULNF= Loans to Sep 3,0% 00 Zone ECI Non-Fin 10: Germany DEBUS= Ifo Business Oct 87,9 87,7 00 ECI Climate New 10: Germany DEBUCS Ifo Curr Oct 85,5 85,7 00 =ECI Conditions New 10: Germany DEBUES Ifo Oct 89,9 89,7 00 =ECI Expectations New 12: France FRUEMP Unemp Class-A Sep 3.021,8 00 =ECI SA k 12: United GBCBIS CBI Oct -29 00 Kingdom =ECI Distributive Trades 13: United USDGN= Durable Goods Sep 30 States ECI 13: United USDGXT Durables Sep 30 States =ECI Ex-Transport 13: United USDGND Durables Sep 30 States =ECI Ex-Defense MM 13: United USNDXA Nondefe Cap Sep 30 States =ECI Ex-Air 15: United USTEX= Dallas Fed Oct -8,70 30 States ECI Mfg Bus Idx 16: United US6MAT 6M Bill Auc - 27 Oct 79.668.
``` 30 States =ECI TA 482.400 16: United US6MAH 6M Bill Auc - 27 Oct 3,660% 30 States =ECI HR 16: United US6MAB 6M Bill Auc - 27 Oct 3,020 30 States =ECI BTC 16: United US6MAA 6M Bill Auc - 27 Oct 56,970% 30 States =ECI HAP 18: United US3YNT 2Y Note Auc - 27 Oct 69.000. 00 States =ECI TA 044.300 18: United US3YNH 2Y Note Auc - 27 Oct 3,571% 00 States =ECI HY 18: United US3YNB 2Y Note Auc - 27 Oct 2,510 00 States =ECI BTC 18: United US3YNA 2Y Note Auc - 27 Oct 85,190% 00 States =ECI HAP 18: United US5YTT 5Y Note Auc - 27 Oct 70.000. 00 States =ECI TA 003.200 18: United US5YTH 5Y Note Auc - 27 Oct 3,710% 00 States =ECI HY 18: United US5YTB 5Y Note Auc - 27 Oct 2,340 00 States =ECI BTC 18: United US5YTA 5Y Note Auc - 27 Oct 41,920% 00 States =ECI HAP 19: United US3MAT 3M Bill Auc - 27 Oct 88.980. 00 States =ECI TA 319.300 19: United US3MAH 3M Bill Auc - 27 Oct 3,810% 00 States =ECI HR 19: United US3MAB 3M Bill Auc - 27 Oct 3,010 00 States =ECI BTC 19: United US3MAA 3M Bill Auc - 27 Oct 80,350% 00 States =ECI HAP *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
