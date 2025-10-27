LA NACION

Claves para el lunes 27 de octubre

LA NACION
Claves para el lunes 27 de octubre
Claves para el lunes 27 de octubre

27 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* Línea Directa Aseguradora publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Metrovacesa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES

* Anneli Tuominen, supervisora del Banco Central Europeo, interviene en un seminario sobre gobernanza bancaria organizado conjuntamente por el BCE y el IUE. (0915 GMT)

* Liz Oakes, miembro del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, participa en un panel del Banco de Portugal sobre ciberseguridad. (1430 GMT)

OTROS EVENTOS

* El papa León XIV visita Turquía en su primer viaje al extranjero. (Hasta el 30 de octubre)

* El presidente de EEUU, Donald Trump, visita Japón. (Hasta el 29 de octubre)

DATOS MACROECONÓMICOS*

Loc  Country  RIC     Indicator      Period  Reute  Prior
al   /Region          Name                   rs     
Tim                                          Poll   
e                                                   
10:  Euro     EUM3=E  Money-M3       Sep     2,8%   2,9%
00   Zone     CI      Annual Grwth                  
10:  Euro     EULHH=  Loans to       Sep            2,5%
00   Zone     ECI     Households                    
10:  Euro     EULNF=  Loans to       Sep            3,0%
00   Zone     ECI     Non-Fin                       
10:  Germany  DEBUS=  Ifo Business   Oct     87,9   87,7
00            ECI     Climate New                   
10:  Germany  DEBUCS  Ifo Curr       Oct     85,5   85,7
00            =ECI    Conditions                    
                       New                           
10:  Germany  DEBUES  Ifo            Oct     89,9   89,7
00            =ECI    Expectations                  
                       New                           
12:  France   FRUEMP  Unemp Class-A  Sep            3.021,8
00            =ECI    SA                            k
12:  United   GBCBIS  CBI            Oct            -29
00   Kingdom  =ECI    Distributive                  
                       Trades                        
13:  United   USDGN=  Durable Goods  Sep            
30   States   ECI                                   
13:  United   USDGXT  Durables       Sep            
30   States   =ECI    Ex-Transport                  
13:  United   USDGND  Durables       Sep            
30   States   =ECI    Ex-Defense MM                 
13:  United   USNDXA  Nondefe Cap    Sep            
30   States   =ECI    Ex-Air                        
15:  United   USTEX=  Dallas Fed     Oct            -8,70
30   States   ECI     Mfg Bus Idx                   
16:  United   US6MAT  6M Bill Auc -  27 Oct         79.668.

``` 30 States =ECI TA 482.400 16: United US6MAH 6M Bill Auc - 27 Oct 3,660% 30 States =ECI HR 16: United US6MAB 6M Bill Auc - 27 Oct 3,020 30 States =ECI BTC 16: United US6MAA 6M Bill Auc - 27 Oct 56,970% 30 States =ECI HAP 18: United US3YNT 2Y Note Auc - 27 Oct 69.000. 00 States =ECI TA 044.300 18: United US3YNH 2Y Note Auc - 27 Oct 3,571% 00 States =ECI HY 18: United US3YNB 2Y Note Auc - 27 Oct 2,510 00 States =ECI BTC 18: United US3YNA 2Y Note Auc - 27 Oct 85,190% 00 States =ECI HAP 18: United US5YTT 5Y Note Auc - 27 Oct 70.000. 00 States =ECI TA 003.200 18: United US5YTH 5Y Note Auc - 27 Oct 3,710% 00 States =ECI HY 18: United US5YTB 5Y Note Auc - 27 Oct 2,340 00 States =ECI BTC 18: United US5YTA 5Y Note Auc - 27 Oct 41,920% 00 States =ECI HAP 19: United US3MAT 3M Bill Auc - 27 Oct 88.980. 00 States =ECI TA 319.300 19: United US3MAH 3M Bill Auc - 27 Oct 3,810% 00 States =ECI HR 19: United US3MAB 3M Bill Auc - 27 Oct 3,010 00 States =ECI BTC 19: United US3MAA 3M Bill Auc - 27 Oct 80,350% 00 States =ECI HAP *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

