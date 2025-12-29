Claves para el lunes 29 de diciembre

29 dic (Reuters) -

OTROS EVENTOS

* Benjamín Netanyahu se reúne con Donald Trump, presidente de EEUU, para discutir los próximos pasos del alto el fuego en Gaza.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 14:30 Estados Unidos – Balanza comercial de bienes avanzada, oct.

* 14:30 Estados Unidos – Inventarios mayoristas avance, oct.

* 14:30 Estados Unidos – Inventarios minoristas excluyendo autos avance, oct.

* 16:00 Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas, nov: Anterior 76,3.

* 16:00 Estados Unidos – Cambio mensual ventas pendientes, nov: Previsto 1,0; Anterior 1,9.

* 16:30 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed, dic: Anterior -10,4.

* 16:30 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 15 dic: Previsto -2.600.000; Anterior -1.274.000.

* 16:30 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 15 dic: Previsto -850.000; Anterior 1.712.000.

* 16:30 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 15 dic: Previsto 1.100.000; Anterior 4.808.000.

* 16:30 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 15 dic: Previsto 0,0; Anterior 0,3.

* 18:00 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 15 dic.

* 18:00 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 15 dic: Anterior -167.000.000.000. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)