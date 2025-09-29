Claves para el lunes 29 de septiembre

29 sep (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Discurso del miembro del consejo del Banco de Japón Asahi Noguchi en una reunión de la Cámara de Comercio e Industria de Sapporo. (0530 GMT) * Madis Müller, Martins Kazaks y Piero Cipollone, responsables de política monetaria del Banco Central Europeo, intervienen en la Conferencia sobre el Euro Digital del Báltico. (0730 GMT) * El Riksbank, el banco central sueco, publica las actas de la reunión de política monetaria del 22 de septiembre de 2025. (0730 GMT) * Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, participa en un intercambio de puntos de vista sobre política monetaria con la Asociación de Bancos Alemanes. (0900 GMT) * El vicegobernador del Banco de Inglaterra Dave Ramsden interviene en un panel del BCE sobre la inflación. (1200 GMT) * El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, y el vicegobernador del Banco de Inglaterra David Ramsden participan en una mesa redonda en la conferencia del BCE "Inflación: Impulsores y Dinámicas 2025". (1200 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, participa en un panel antes de la "Conferencia sobre Inflación: Impulsores y Dinámicas 2025", organizada por el Banco Central Europeo (BCE) y el Centro de Investigación sobre la Inflación y el Banco de la Reserva Federal de Cleveland. (1200 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, participa en una conversación organizada por el Instituto de Tecnología de Rochester. (1730 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, interviene antes del evento "El pasado, presente y futuro de la Reserva Federal", con los expresidentes del Banco de la Reserva Federal de San Luis James Bullard y Thomas Melzer. (1730 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, modera una conversación sobre la economía, los viajes aéreos y el liderazgo de Atlanta con el consejero delegado de Delta Air Lines, Ed Bastian, como parte de la serie "Voces Destacadas" de la Fed de Atlanta. (2200 GMT) * El Banco de Japón publica el resumen de las opiniones de los miembros del consejo en su reunión de política monetaria del 18 y 19 de septiembre. (2350 GMT) OTROS EVENTOS * La ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, pronuncia un discurso en la conferencia del Partido Laborista. * Los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, Francia y Alemania ofrecen una declaración de prensa conjunta desde el Palacio Belweder, destacando la cooperación trilateral en el marco del Triángulo de Weimar. (0700 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Count RIC Indicator Name Peri Re Prior Time ry/Re od ut gion er s Po ll 09:00 Spain ESHI HICP Flash YY Sep CF=E CI 09:00 Spain ESCP CPI YY Flash Sep IF=E NSA CI 09:00 Spain ESHC HICP Flash MM Sep P=EC I 09:00 Spain ESCP CPI MM Flash Sep IM=E NSA CI 09:00 Spain ESRS Retail Sales Aug 4,7% LY=E YY CI 10:30 Unite GBCR BOE Consumer Aug 1622 millones d ED=E Credit Kingd CI om 10:30 Unite GBMT Mortgage Aug 4522 millones d G=EC Lending Kingd I om 10:30 Unite GBMT Mortgage Aug 65.352k d GA=E Approvals Kingd CI om 10:30 Unite GBM4 M4 Money Aug 0,1% d =ECI Supply Kingd om 11:00 Euro EUBU Business Sep -0,72 Zone SC=E Climate CI 11:00 Euro EUEC Economic Sep 95 95,2 Zone OS=E Sentiment ,2 CI 11:00 Euro EUBU Industrial Sep -1 -10,3 Zone SS=E Sentiment 1. CI 0 11:00 Euro EUSE Services Sep 3. 3,6 Zone RS=E Sentiment 5 CI 11:00 Euro EUCO Consumer Sep -14,9 Zone NS=E Confid. Final 11:00 Euro EUCO Cons Infl Sep 25,9 Zone IN=E Expec CI 11:00 Euro EUIN Selling Price Sep 6,7 Zone SP=E Expec CI 16:00 Unite USNA Pending Homes Ago 71,7 d R=EC Index State I s 16:00 Unite USNC Pending Sales Ago -0.4% d H=EC Change MM State I s 16:30 Unite USTE Dallas Fed Mfg Sep -1,80 d X=EC Bus Idx State I s 17:30 Unite US6M 6M Bill Auc - 29 75.988.591.500 d AT=E TA Sep State CI s 17:30 Unite US6M 6M Bill Auc - 29 3.705% d AH=E HR Sep State CI s 17:30 Unite US6M 6M Bill Auc - 29 3,010 d AB=E BTC Sep State CI s 17:30 Unite US6M 6M Bill Auc - 29 21.380% d AA=E HAP Sep State CI s 20:00 Unite US3M 3M Bill Auc - 29 85.357.331.000 d AT=E TA Sep State CI s 20:00 Unite US3M 3M Bill Auc - 29 3,330 d AB=E BTC Sep State CI s 20:00 Unite US3M 3M Bill Auc - 29 33.510% d AA=E HAP Sep State CI s (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)