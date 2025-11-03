Claves para el lunes 3 de noviembre

3 nov (Reuters) - EMPRESAS * Elecnor publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado. * Árima Real Estate SOCIMI publica resultados del tercer trimestre tras el cierre del mercado. * Naturgy – Dividendo de 0,60 euros por acción. Fecha de descuento. * Renta 4 Banco – Dividendo de 0,45 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una conversación moderada en un acto del Forum Club of the Palm Beaches (1700 GMT). * El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, participa en una conversación en The Logic Summit (1830 GMT). OTROS EVENTOS * ADIPEC 2025 en Abu Dabi reúne a líderes energéticos y ejecutivos para debatir sobre energía, tecnología y sostenibilidad.

(Hasta el 6 de noviembre) DATOS MACROECONÓMICOS | Local | Country /Region | RIC | Indicator Name | Period | Reuters Poll | Prior | |---------|-----------------|----------|-----------------------------|---------|--------------|-------| | 08:45 | France | FRIP=ECI | Industrial Output MM | Sep | | -0,7% | | 09:15 | Spain | ESPMIM=ECI | HCOB Manufacturing PMI | Oct | | 51,5 | | 09:50 | France | FRRPMI=ECI | HCOB Manufacturing PMI | Oct | | 48,3 | | 09:55 | Germany | DEPMIM=ECI | HCOB Mfg PMI | Oct | | 49,6 | | 10:00 | Euro Zone | EUPMI=ECI | HCOB Mfg Final PMI | Oct | 50,0 | 50,0 | | 10:30 | United Kingdom | GBPMIM=ECI | S&P GLOBAL MANUFACTURING PMI | Oct | | 49,6 | | 15:45 | United States | USMPMF=ECI | S&P Global Mfg PMI Final | Oct | | 52,2 | | 16:00 | United States | USPMI=ECI | ISM Manufacturing PMI | Oct | | 49,1 | | 16:00 | United States | USISMP=ECI | ISM Mfg Prices Paid | Oct | | 61,9 | | 16:00 | United States | USISME=ECI | ISM Manuf Employment Idx | Oct | | 45,3 | | 16:00 | United States | USISMN=ECI | ISM Manuf New Orders Idx | Oct | | 48,9 | | 16:00 | United States | USTCNS=ECI | Construction Spending MM | Sep | | | | 17:30 | United States | US6MAT=ECI | 6M Bill Auc - TA | 3 Nov | | 81.314.749.800 | | 17:30 | United States | US6MAH=ECI | 6M Bill Auc - HR | 3 Nov | | 3,640% | | 17:30 | United States | US6MAB=ECI | 6M Bill Auc - BTC | 3 Nov | | 3,060 | | 17:30 | United States | US6MAA=ECI | 6M Bill Auc - HAP | 3 Nov | | 4,690% | | 20:00 | United States | US3MAT=ECI | 3M Bill Auc - TA | 3 Nov | | 90.819.446.100 | | 20:00 | United States | US3MAH=ECI | 3M Bill Auc - HR | 3 Nov | | 3,730% | | 20:00 | United States | US3MAB=ECI | 3M Bill Auc - BTC | 3 Nov | | 3,070 | | 20:00 | United States | US3MAA=ECI | 3M Bill Auc - HAP | 3 Nov | | 74,300% | *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)