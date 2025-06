Claves para el lunes 30 de junio

30 jun (Reuters) - EMPRESAS * Fluidra - Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de descuento. * Gestamp Automoción - Dividendo de 0,0511 euros por acción. Fecha de descuento. * IAG- Dividendo de 0,06 euros por acción. Fecha de pago. * Ebro- Dividendo de 0,23 euros por acción. Fecha de pago. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas y la política monetaria en una videoconferencia de MNI Livestreamed Connect. * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada en el Aspen Ideas Festival 2025. DATOS MACROECONÓMICOS Local Country/ RIC Indicator Name Per Reuters Prior Time Region iod Poll 08:00 Germany DEIMP= Import Prices May -1,7% ECI MM 08:00 Germany DEIMPY Import Prices May -0,4% =ECI YY 08:00 Germany DERSL= Retail Sales May 0,5% -1,1% ECI MM Real 08:00 Germany DERSLY Retail Sales May 2,3% =ECI YY Real 08:00 United GBGDF= GDP QQ Q1 0,7% 0,7% Kingdom ECI 08:00 United GBGDFY GDP YY Q1 1,3% Kingdom =ECI 08:00 United GBBUI= Business Q1 5,9% Kingdom ECI Invest QQ 08:00 United GBBIF= Business Q1 8,1% Kingdom ECI invest YY 08:00 United GBCURA Current Acc Q1 -21,0 Kingdom =ECI GBP 28B 10:00 Euro EUM3=E Money-M3 May 4,0% 3,9% Zone CI Annual Grwth 10:00 Euro EULHH= Loans to May 1,9% Zone ECI Households 10:00 Euro EULNF= Loans to May 2,6% Zone ECI Non-Fin 10:00 Spain ESCURA Current Apr 1,42B =ECI Account Balance 10:30 United GBCRED BOE Consumer May 1,580 Kingdom =ECI Credit B 10:30 United GBMTG= Mortgage May -0,75 Kingdom ECI Lending 9B 10:30 United GBMTGA Mortgage May 60,46 Kingdom =ECI Approvals 3k 10:30 United GBM4=E M4 Money May 0,0% Kingdom CI Supply 14:00 Germany DECPP= CPI Prelim MM Jun 0,1% 0,1% ECI 14:00 Germany DECPPY CPI Prelim YY Jun 2,1% 2,1% =ECI 14:00 Germany DEHIP= HICP Prelim MM Jun 0,2% 0,2% ECI 14:00 Germany DEHIPY HICP Prelim YY Jun 2,1% =ECI 15:45 United USCPMI Chicago PMI Jun 40,5 States =ECI 16:30 United USTEX= Dallas Fed Mfg Jun -15,3 States ECI Bus Idx 0 17:30 United US6MAT 6M Bill Auc - 30 ##### States =ECI TA Jun #### 17:30 United US6MAH 6M Bill Auc - 30 4,120 States =ECI HR Jun% 17:30 United US6MAB 6M Bill Auc - 30 2,700 States =ECI BTC Jun 17:30 United US6MAA 6M Bill Auc - 30 27,38 States =ECI HAP Jun 0% 20:00 United US3MAT 3M Bill Auc - 30 ##### States =ECI TA Jun #### 20:00 United US3MAH 3M Bill Auc - 30 4,195 States =ECI HR Jun% 20:00 United US3MAB 3M Bill Auc - 30 3,490 States =ECI BTC Jun 20:00 United US3MAA 3M Bill Auc - 30 42,50 States =ECI HAP Jun 0% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)