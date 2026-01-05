Claves para el lunes 5 de enero
5 ene (Reuters) -
EMPRESAS
* Redeia Corporación – Dividendo de 0,2000 euros por acción. Fecha de descuento.
* CIE Automotive – Dividendo de 0,4700 euros por acción. Fecha de descuento.
OTROS EVENTOS
* El Tesoro de España anuncia los importes para la subasta.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 1030 Eurozona – Índice Sentix, ene: Previsto -5,0; Anterior -6,2.
* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo del BOE , nov: Previsto 1.200.000.000; Anterior 1.119.000.000.
* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, nov: Previsto 4.650.000.000; Anterior 4.273.000.000.
* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, nov: Previsto 64.250; Anterior 65.018.
* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, nov: Anterior -0,2.
* 1600 Estados Unidos – ISM manufacturero PMI, dic: Previsto 48,2; Anterior 48,2.
* 1600 Estados Unidos – Precios pagados manufacturero ISM , dic: Anterior 58,5.
* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM , dic: Anterior 44,0.
* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM , dic: Anterior 47,4. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)