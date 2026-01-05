LA NACION

Claves para el lunes 5 de enero

Claves para el lunes 5 de enero

5 ene (Reuters) -

EMPRESAS

* Redeia Corporación – Dividendo de ⁠0,2000 euros ⁠por acción. Fecha de descuento.

* CIE Automotive – Dividendo de ⁠0,4700 ‌euros por ​acción. Fecha de descuento.

OTROS EVENTOS

* El ​Tesoro de España anuncia ‌los importes para ‌la subasta.

DATOS ​MACROECONÓMICOS

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, ene: Previsto -5,0; Anterior -6,2.

* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo del BOE , nov: Previsto 1.200.000.000; Anterior 1.119.000.000.

* 1030 ⁠Reino Unido – Préstamos hipotecarios, nov: Previsto 4.650.000.000; ​Anterior 4.273.000.000.

* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, nov: Previsto 64.250; Anterior 65.018.

* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, nov: Anterior -0,2.

* 1600 ⁠Estados Unidos – ISM manufacturero PMI, dic: Previsto 48,2; ​Anterior 48,2.

* 1600 Estados Unidos – Precios pagados manufacturero ISM , dic: ‍Anterior 58,5.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM , dic: Anterior 44,0.

* 1600 Estados ​Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM , dic: Anterior 47,4. (Información de las redacciones ‍de Madrid y Gdansk)

