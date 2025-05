Claves para el lunes 5 de mayo

5 mayo (Reuters) - MERCADOS * Cierre de la Bolsa de Londres por festivo. OTROS EVENTOS * El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, visita al primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, en Ámsterdam. (1200 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:00 Spain ESITA=ECI Int'l Tourist Arrival Mar 8,437.256k 10:30 Euro Zone EUSTCS=ECI Sentix Index May -19.5 15:45 United States USPMIP=ECI S&P Global Comp PMI Final Apr 51.2 15:45 United States USMPSF=ECI S&P Global Svcs PMI Final Apr 51.4 16:00 United States USEMPI=ECI Employment Trends Apr 109.03 16:00 United States USNPMI=ECI ISM N-Mfg PMI Apr 50.6 50.8 16:00 United States USOPMI=ECI ISM N-Mfg Bus Act Apr 55.9 16:00 United States USEPMI=ECI ISM N-Mfg Employment Idx Apr 46.2 16:00 United States USDPMI=ECI ISM N-Mfg New Orders Idx Apr 50.4 16:00 United States USPPMI=ECI ISM N-Mfg Price Paid Idx Apr 60.9 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 5 May 73,023,404,900 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 5 May 4.065% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 5 May 2.800 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 5 May 20.340% 19:00 United States US7YNT=ECI 3Y Note Auc - TA 5 May 58,000,013,900.00 19:00 United States US7YNH=ECI 3Y Note Auc - HY 5 May 3.784% 19:00 United States US7YNB=ECI 3Y Note Auc - BTC 5 May 2.470 19:00 United States US7YNA=ECI 3Y Note Auc - HAP 5 May 38.620% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 5 May 81,614,722,000 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 5 May 4.200% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 5 May 3.100 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 5 May 3.630% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

LA NACION servicio-de-noticias