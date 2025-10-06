Claves para el lunes 6 de octubre

6 oct (Reuters) -

MERCADOS

* Festivo en China.

EMPRESAS

* Repsol publica tras el cierre del mercado su informe de producción del tercer trimestre.

* Grupo Catalana Occidente - Dividendo de 0,2000 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Discurso de apertura del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en el XVI Encuentro Financiero del Diario Expansión en Madrid. (0730 GMT)

* Discurso de apertura del economista jefe del BCE, Philip Lane, en la Conferencia del BCE sobre Política Monetaria 2025: uniendo ciencia y práctica, en Fráncfort. (0800 GMT)

* El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en el XVI Encuentro Financiero del Diario Expansión. (1200 GMT)

* Declaración introductoria de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Estrasburgo. (1700 GMT)

* El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, interviene en la Cumbre de Inversión Global de Escocia. (1730 GMT)

OTROS EVENTOS

* Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reute Prior al y/Regi d rs Tim on Poll e 09: Spain ESIO= Ind Output Cal Adj Ago 2,5% 00 ECI YY 09: Euro EUPMI HCOB Construction Sep 46,7 30 Zone C=ECI PMI 09: German DEPMI HCOB Construction Sep 46,0 30 y C=ECI PMI 09: France FRPMI HCOB Construction Sep 46,7 30 C=ECI PMI 10: Euro EUSTC Sentix Index Oct -8,5 -9,2 30 Zone S=ECI 10: United GBPMI S&P Global Sep 45,5 30 Kingdo C=ECI CONSTRUCTON PMI m 10: United GBAPM S&P GLOBAL PMI: Sep 52,8 30 Kingdo I=ECI MSC COMPOSITE - m OUTPUT 11: Euro EURSL Retail Sales MM Ago 0,1% -0,5% 00 Zone =ECI 11: Euro EURSL Retail Sales YY Ago 2,2% 00 Zone Y=ECI 17: United US6MA 6M Bill Auc - TA 6 Oct 77.19 30 States T=ECI 3.381 .700 17: United US6MA 6M Bill Auc - HR 6 Oct 3,715 30 States H=ECI% 17: United US6MA 6M Bill Auc - BTC 6 Oct 3,000 30 States B=ECI 17: United US6MA 6M Bill Auc - HAP 6 Oct 61,66 30 States A=ECI 0% 20: United US3MA 3M Bill Auc - TA 6 Oct 86.71 00 States T=ECI 0.476 .800 20: United US3MA 3M Bill Auc - BTC 6 Oct 2,740 00 States B=ECI 20: United US3MA 3M Bill Auc - HAP 6 Oct 70,07 00 States A=ECI 0% (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)